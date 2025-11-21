Slavia loví nového Dioufa! Jedná o žhavém zboží z druhé ligy, ve hře rekordní částka
Přišel, odehrál pár zápasů, zaujal a dostal laso od top českého klubu. Příběh Hamidoua Kantého z brněnského Artisu prakticky kopíruje raketový vzestup dalšího Afričana Youssouphy Mbodjiho. Paralel je víc. Oba jsou leví beci a v případě obou hraje roli Slavia. Je to tak, podle informací iSportu úřadující mistr aktivně jedná o angažmá dvacetiletého Senegalce v Edenu.
Celkem brzy bylo jasné, že Artis trefil při svém mohutném letním nakupování bingo. Pod záštitou v Česku notoricky známé americké společnosti Blue Crow Sports Agency přivedl na hostování s opcí dynamického levého beka Hamidoua Kantého na hostování z lotyšského týmu Super Nova, který ihned začal splácet důvěru.
Dvacetiletý Senegalec se zařadil do základní sestavy a naskočil za třetí celek druhé ligy do třinácti zápasů. V tom posledním si připsal i premiérovou asistenci, a to proti béčku Slavie. Pozornost ale začal přitahovat už mnohem dřív.
Jak psal iSport v létě, Artis už tehdy začal evidovat zájem ze Slavie, Liberce nebo Rapidu Vídeň. Že půjde Kanté ve stopách Azize Kayonda či Cheicka Souarého věděl už v srpnu generální ředitel Petr Kuba, který řekl Sportu: „Řekli jsme i Liberci, že je to hráč pro Slavii, Spartu anebo týmy v zahraničí.“ Podle současných informací redakce jeví o hráče intenzivní zájem i Baník, stejně aktivní zůstávají i Rakušané.
Po Youssouphovi Mbodjim jde o druhý případ v krátkém časovém úseku, kdy Slavia zamířila pro afrického levého obránce do druhé ligy. Zároveň by šlo o druhou zimní posilu, kterou si úřadující mistr dohodl dopředu, dříve tak učinil s pravým bekem Samuelem Isifem z Dukly. Kanté zastoupí druhou stranu hřiště. Podle informací iSportu jsou i přes sílící zájem z jiných adres právě červenobílí v honbě za ziskem posily v„pole position“.
Žhavý přestupový artikl je ale v Brně na hostování s opcí, která musí být nejdříve uplatněna lotyšskému klubu. To je zřejmě jen formalitou. „Stoprocentně do toho půjdeme,“ potvrdil už dříve Kuba. Následně může být (s výrazným ziskem) přeprodán. Požadovaná cena se může vyšplhat až na 50 milionů korun, šlo by tak o rekordní přestup z druhé ligy.
Slavia reagovala skrze tiskového mluvčího Michala Býčka, že přestupy nebude komentovat do doby jejich dokončení.
Český fotbal zvládne
Senegalec je rychlostním typem beka s ideální výškou 181 centimetrů, typologicky je bývalé opoře El Hadji Malicku Dioufovi blíže než zmíněný Mbodji. Není divu, že ho Slavia sleduje už od doby, co působil v Lotyšsku. Úspěšný vstup do sezony ve druhé lize byl pro klub dostatečným důkazem, že nekompromisní český fotbal Kanté zvládne.
„Byl jsem z něho nadšený, unešený. Na začátku jsme neměli moc dobré výsledky, tak se s tím trochu svezl, ale v současnosti potvrzuje, že je to levý bek pro Slavii,“ řekl ve druholigovém speciálu Ligy naruby spoluhráč z Artisu Martin Pospíšil.
Byť by ztráta opory na ošemetném postu byla pro Artis komplikací, nejpravděpodobnější je varianta, že mladík opustí Brno v zimě definitivně. Proč? Ondřej Zmrzlý, který se nevešel na soupisku Ligy mistrů, má nabídky z Polska, mohl by se i vrátit do Sigmy Olomouc. A i na Mbodjiho se začínají vyptávat zahraniční kluby, které upoutal především výkony proti Bodö/Glimt, Atalantě a Arsenalu.
Pak by se cesta pro jmenovce slavného francouzského záložníka uvolnila. V jiném scénáři by dávalo smysl hostování.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|2
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu