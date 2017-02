Nadšený krotitel Tygrů Čiliak: Takový zápas jsem potřeboval

Hrdina. Hlavní eso. Když skončil zápas v Liberci, všichni hráči spěchali za brankářem Markem Čiliakem. To on udržel výhru 2:1, na výsledku měl extrémní zásluhu. „Chytil jsem se na těch prvních střelách na začátku. Tenhle zápas můžu hodnotit jenom dobře,“ vyprávěl po utkání. Fanoušci ještě dlouho po konci vyvolávali jeho jméno. Právem.

Ve 43. minutě se puk kutálel za vaše záda, Liberec by vyrovnával na 1:1, ale vy jste ho dokázal ještě vyškrábnout hokejkou. Byl tohle nejdůležitější zákrok zápasu?

„Důležitý byl každý zákrok. My jsme na začátku třetiny hráli oslabení a museli ho ustát. Je fakt, že asi tam se všechno lámalo. Viděl jsem na poslední chvíli puk, jak padá k čáře, někdo z libereckých ho ještě dojížděl. Já do něj nějak bouchnul holí, byl na hraně, takže vyletěl nahoru a pryč. Jít po ledě, asi bych trefil hokejku a nedopadlo by to dobře.“

Za tenhle výkon byste si zasloužil nulu. Mrzí, že ve vlastním oslabení za vaše záda propadl bekhend Bartoviče?

„Hlavně to byla moje chyba, hlídal jsem si přední tyč a prošlo mi to pod rukou. Snažil jsem se ale na situaci už pak nemyslet. Vedli jsme 2:1, bylo zbytečné se dostávat pod nějaký tlak.“

A připouštěli jste se ten celkový tlak, že v Liberci musíte vyhrát, kdy Chomutov vedl? Nepovést se to, vypadnete ze šestky...

„Už hrajeme play off, potřebujeme vyhrát každý zápas. Věřím, že nám tenhle výsledek zvedne sebevědomí. Porazit první tým tabulky, ještě k tomu venku, kde nám to moc nešlo... To má svoji cenu.“

Byl zápas plný velkých zákroků důležitý i pro vás osobně?

„Jasně, potřeboval jsem se už chytit a trochu se dát psychicky dohromady. To, co bylo, musím hodit za hlavu. Mně teď začala sezona. Doufám, že takový zápas nakopne celý tým, i mě.“

Pak asi zní jak rajská hudba, když duel skončí a fanoušci křičí vaše jméno...

„A víte, že jsem tohle už dlouho neslyšel? (usměje se) Jsem za to rád, moc rád.“

Přišlo mi, že Kometa šla do sebe. Zapomněla na krásu, o to víc se chtěla rvát. Sedí to?

„Podle mě ano, my musíme hrát jednoduše, nemůžeme vymýšlet, když to nejde. Všechno je v hlavách, to moc dobře víme. Pořád jsme čekali na nějaký zápas, kdy nám to tam napadá a chytíme se. Tak snad tohle byl on a výsledek i předvedená hra nás posunou dál.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 52:59. Bartovič Hosté: 22:02. Trška, 51:21. M. Erat Sestavy Domácí: Will (Lašák) – R. Šimek, Ševc (A), Jánošík, Vitásek, Mojžíš (A), Derner, Pyrochta – Lakatoš, P. Jelínek, L. Krenželok – Valský, Bulíř, Radivojevič (C) – Svačina, Vantuch, Bartovič – J. Stránský, Bližňák, Ordoš. Hosté: Čiliak (Vejmelka) – O. Němec (A), Bartejs, Kováčik (A), Gulaši, Šnajnar, Trška, Malec – M. Erat, Hruška, Mallet – H. Zohorna, Nečas, M. Kvapil – Vincour, Čermák (C), Dočekal – Haščák, V. Němec, J. Káňa – Brabenec.

