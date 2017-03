Pardubice v baráži. Play out nebereme jako sranda zápasy, zní z klubu

Noční můra se stala skutečností. Hokejisté pardubického Dynama budou po tragické základní části bojovat o spásu v extraligové baráži. Nic už na tom nezmění poslední v 52. kole zápas s Litvínovem, ani celé play out. S nelibým osudem jsou však podle vedení tradičního celku české nejvyšší soutěže smíření. „Už dávno jsme věděli, že tam skončíme. Víme, jak s tou situací pracovat. V play out si musíme zvednout sebevědomí," burcuje Otakar Janecký, asistent trenéra Pardubic.

Necítí se zdrceně, právě naopak. Do bojů o záchranu chce vstoupit tým kouče Miloše Holaně pořádně připravený. „Mužstvo se musí naučit vyhrávat, Fyzickou i mentální přípravu soustřeďujeme na baráž. Uděláme všechno pro to, abychom zachovali extraligovou příslušnost,“ slibuje na klubovém webu Dušan Salfický, generální manažer Pardubic před dvěma existenčními měsíci.

Velice pravděpodobnou účast v baráži mají také Karlovy Vary, ačkoliv Energetici ještě drží teoretickou šanci na záchranu. Museli by však vyhrát poslední zápas základní části a spoléhat na to, že Kometa porazí Olomouc. V play out by si nesměli dovolit ani jednou prohrát. Baráž tak minimálně do pátku nemine jen poslední Pardubice.

Herní nedostatky chce Dynamo vyřešit v play out. „Už to máme dané. My a pravděpodobně i Vary půjdeme do baráže a celé play out bude pro nás hlavně o tom, abychom se takticky a psychicky připravili na nejdůležitější zápasy v sezoně. Rozhodně to tedy nebereme jako žádné sranda zápasy," ujišťuje asistent Otakar Janecký.

Poslední tým extraligy potřebuje v play out vyřešit problém, kvůli kterému se vlastně neodrazil ze dna. Dynamo musí dát sbohem tragické produktivitě, která se podepsala na osmi porážkách v řadě. „Na každý gól se strašně nadřeme. Momentálně nedáváme branky jak v přesilovkách, tak i při hře pět na pět, přiznává šéf střídačky Holaň, pod jehož vedením vyhráli Pardubice pouze dvakrát.

Před rozhodující částí sezony musí pardubičtí trenéři postrádat zkušené borce jako zraněného Petra Čáslavu a nemocného Tomáše Rolinka.

U prvního zmíněného hráče je situace nejasná. Sedmatřicetiletého obránce totiž před třemi týdny doslova sejmul v zápase s Chomutovem kanadský bek Brett Flemming. Kvůli těžkému otřesu mozku, nadvakrát zlomenému nosu a několika vyraženým zubům už se Čáslava na lědě neobjevil.

"Petr sotva mluví. Když jsem ho viděl na fotce, tak jsem si nebyl úplně jistý, zda je to on. Je to bojovník, popere se s tím, strašně rád bych ho letos viděl na ledě, ale slíbit to opravdu nemohu,“ popsal Čáslavův stav Salfický.

Pardubický kapitán Rolinek by měl po nemoci nastoupit v play out. "Myslím si, že Tomáš zítra dobere antibiotika. Nevím, jestli už bude připravený na poslední utkání v základní části. Asi by bylo zbytečné jeho návrat do sestavy uspěchat. Hlavní pro nás bude, aby byl v pořádku nachystaný na play out a baráž," dodal Janecký.

Před startem nynějšího ročníku měli v Pardubicích jasný cíl - vyhnout se účasti v play out a zabojovat o účast ve vyřazovací části. Už od úvodního zápasu se však přesvědčili o tom, že něco není v pořádku.

Šest porážek v řadě a pouze jediné vítězství za dva body v září toho byly důkazem. Situaci se rozhodl vyřešit Pavel Rohlík, coby generální manažer, předseda představenstva a hlavní trenér klubu. Jeho absolutistické panování však nepřivedlo Dynamo k lepším časům. Naopak se Východočeši propadávali čím dál níž, až nakonec skončili na samotném dně extraligy.

Razantní změna přišla s městem jako novým majitelem klubu, které vyšachovalo Rohlíka ze hry. Do vedení se dostal Dušan Salfický a na pozici trenéra určil Miloše Holaně. Tyto velké změny však baráž neodvrátily a tak svérázný trenér nyní musí splnit misi, pro kterou byl do Pardubic povolán - zachránit Dynamo.