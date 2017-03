Chomutov oplatil Boleslavi debakl. Porazili nás naší hrou, smutnil Musil

Je to zvláštní série. Předkolo play off mezi Mladou Boleslaví a Chomutovem nabízí podivuhodné výsledky. Domácí fanoušci vždy odcházejí zklamaní. Po dvou boleslavských loupežích 7:1 a 6:1 na ledě Pirátů přišlo ve čtvrtek pro změnu vítězství 5:1 pro druhý tábor. „V pátek máme ještě zápas doma a musíme udělat všechno pro to, abychom ten poslední krok udělali,“ velí boleslavský útočník Pavel Musil.

Třetí utkání bylo diametrálně jiné než předchozí dvě na ledě chomutovské SD arény. To, co se Mladé Boleslavi dařilo v pondělí a úterý, v pokračování na domácím ledě už nešlo. Bruslaři se nedostávali do úniků, puky jim v klíčových chvílích odskakovali, při střelách to nelepilo. Přesně jako předtím Piráti si Boleslav vybrala den blbec.

Nedařily se ani přesilové hry. V polovině třetí třetiny dostali Středočeši minutu a půl dlouhou přesilovku pěti proti třem. Ještě se mohli zmátořit a se zápasem něco udělat. Jakub Klepiš trefil tyčku, z gólu se však neradovali. „Nechceme si připouštět, že jsme neproměnili ani přesilovku. Doufejme, že nám tam zítra nějaká padne a pomůže nám to vyhrát zápas,“ nedělal si z prohry hlavu Musil.

Chomutov vyhrál na ledě Mladé Boleslavi po dvou výprascích na domácí půdě. Stav série je teď 2:1. Na dojmy Jakuba Klepiš bezprostředně po prohře 1:5 se podívejte nve VIDEU.

Chomutov po dvou vysokých porážkách musel něco radikálně změnit. A povedlo se. Trenér Vladimír Růžička naordinoval úspěšnou taktiku. Chomutovští najednou nepropadali v obraně, nepouštěli soupeře do brejků, ze kterých doma inkasovali. „Nedá se nic dělat, porazili nás naší hrou, dobře se na nás připravili,“ naříkal 24letý útočník.

Rozhodující byla první třetina, kterou Piráti vyhráli 3:0. Stejně jako v předchozích zápasech se potvrdilo, že zápas vyhraje ten, kdo se ujme vedení. „Nám se vydařily vstupy do utkání v Chomutově, jim dneska. Za stavu 0:3 jsme se už těžko zvedali, bylo to těžkopádný. Soupeř dobře bránil, hrál velmi dobře,“ hodnotil nepovedený zápas František Výborný, hlavní kouč Mladé Boleslavi.

Piráti se tak ještě zachránili. Alespoň o jeden den, v pátek má Boleslav k dispozici druhý mečbol. Chomutovský trenér Vladimír Růžička byl rád, že se jeho tým na ledě Ško-Energo Arény představí ještě jednou. „Jak říkal Vláďa, v pátek jsme tady znova,“ reagoval Výborný na předchozí výrok trenérského kolegy.

Boleslav bojuje o postup do čtvrtfinále s Chomutovem. Podívejte se ve VIDEU na unikátní záběry z mladoboleslavského stadionu.

Po dvou výprascích od Mladé Boleslavi Piráti zabrali a v boji o čtvrtfinále porazili Boleslavské 5:1. Stav série je tedy 2:1. Na ohlasy chomutovského kapitána Michala Vondrky bezprostředně po utkání se podívejte ve VIDEU.