Po dvou domácích zápasech 0:2? Obrovské zklamání, přiznává Netík

Po dvou zápasech čtvrtfinálové série prohráváte s Chomutovem 0:2. Asi jste si představovali trochu jiný start do play off, že?

„To rozhodně. Je to obrovské zklamání… Prostě my máme nulu, oni dvojku. Hodnotit výkon je za tohohle stavu zbytečné. První třetina byla dobrá. Stejně jako včera jsme po ní ale prohrávali. To nás ale o to víc nakoplo.“

Bylo to vidět. Ve druhé části jste aktivitu ještě zvýšili a otočili skóre na 3:1…

„Hráli jsme hokej, který jsme chtěli. Konečně jsme protrhli to střelecké trápení. Vlastní nedisciplinovaností jsme je ale nesmyslně dostali zpátky do hry. Nechali jsme si vyrovnat a v prodloužení už je to loterie.“

Rozhodující gól padl při vašem vyloučení, kdy jste podrazil Michala Vondrku. To asi pak mrzí o to víc, ne?

„Je to tak. Hrozně mě to mrzí. Jsem na sebe naštvaný. Dohrával jsem souboj s Vondrkou, asi jsem tam trochu nechal nohu a on přes ni upadl. Rozhodčí to samozřejmě posoudili jako faul. To se prostě stane.“

Rozhodují tedy zatím sérii přesilovky?

„Jednoznačně. Oni dali pět ze šesti branek v přesilovkách. Ve hře 5 na 5 jsme jasně lepší. Bohužel nás jen trestají za vlastní chyby.“

Znovu jste Piráty jednoznačně přestříleli, opět jste ale prohráli. Čím to je?

„Střílíme sice hodně, ale ne z tak dobrých pozic. Jim navíc skvěle chytá gólman. Měli bychom to hrát jednoduše jako oni. Nahodit na bránu, clonit, tečovat.“

Jak budou vypadat zápasy v Chomutově?

„My už se nemáme na co šetřit. Musíme makat a vyhrát. Uvidíme, jestli se jim bude chtít víc hrát. U nás byl ten obraz hry stejný. Oni jen čekali na naše chyby, které jsme jim nabídli a oni pak trestali. Nesmíme jim je dávat a vyhrajeme.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:00. Netík, 27:25. Kane, 29:50. Roth Hosté: 18:07. Koblasa, 32:19. Skokan, 38:45. Huml, 76:12. V. Růžička Sestavy Domácí: Hrubec (Hamerlík) – Linhart, Roth, M. Doudera, Krajíček, Galvas, Nosek, Adámek – Rákos, Kreps, Kane – Netík, Marek Růžička, Irgl (C) – Adamský (A), Redenbach, Petružálek (A) – Dravecký, Marosz, Martin Růžička – Jašek. Trenér: Vladimír Kýhos. Hosté: Laco (Král) – Chalupa, Rutta, Skinner, Flemming, Mrázek, Valach, Dlapa – Tomica (A), Huml (A), Skokan – Sklenář, V. Růžička, Vondrka (C) – Koblasa, Kämpf, Kaše – Poletín, Šťovíček, Raška – Lauko. Trenér: Vladimír Růžička.

