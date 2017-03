Nula je dobrá. Žádný dárek přítelkyni vymýšlet nebudu, smál se Čiliak

Bylo to jeho třetí čisté konto v kariéře v play off, brankář brněnské Komety Marek Čiliak si ale cenil hlavně úvodní výhry v semifinále Generali play off na ledě hradeckého Mountfieldu (2:0). "Je to super. Zvládli jsme to a nula je takový bonbónek," řekl Čiliak po utkání novinářům.

Brněnský gólman měl po výhře výbornou náladu, a když mu někdo připomněl, že jeho přítelkyně Taťána slavila ve čtvrtek svátek, měl jasno. "Nebudu vymýšlet žádný dárek. Tenhle je dobrý," smál se v narážce na svoji nulu.

Kometa vyhrála ve čtvrtfinále oba zápasy na ledě Sparty a pak doma dovršila postup a uspěla napoprvé i na východě Čech. "Asi se nám lépe začíná venku. Doma by byl větší tlak. Máme nějakou sérii, je euforie a teď to musíme přenášet do dalších zápasů. Zítra je nový zápas, hraje se od 0:0 a musíme se na něj nachystat."

Kometa dovršila postup přes Spartu už 18. března a měla tak stejně jako po základní části dlouhou pauzu. "Trénovali jsme, připravovali jsme se na soupeře. Zdá se, že jsme se připravili dobře. Deset dní bylo dlouhých, měl jsem z toho trošku sám obavy, abych z toho nevypadl, ale jakmile jsem měl první zákroky, tak to ze mě všechno spadlo," popsal Čiliak své rozpoložení.

Nejvíce práce měl ve druhé třetině, kdy mu po střele Richarda Jarůška i po teči Jiřího Šimánka pomohla tyč. "Tlačili nás, ale zvládli jsme to. Byly tam takové závary a přímé střely z předbrankového prostoru. Ve třetí třetině jsme si to pohlídali a nepustili jsme je k tomu," podotkl Čiliak.

Přiznal, že byl v utkání nervózní a především ve třetí třetině. "Jsou to těžké zápasy, když se hraje 0:0. Bylo to o tom, kdo udělá chybu, a udělali ji oni. Třetí třetina byla taková, že jsme je skoro do ničeho nepouštěli a hráli jsme fakt fantasticky. Brankář je pak ale studený, není v tempu. Snažil jsem se do toho dostávat nějakými pohyby a bruslením v brankovišti," dodal šestadvacetiletý gólman.

