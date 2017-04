Tygři padli, Pešán se zlobil: Nechovali jsme se jako tým, co chce vyhrát

Na začátku série vypadali jako tým, který nikdo nezastaví. Který jde hladově po finále a snadno do něj proklouzne. V Chomutově ale Bílí Tygři ukázali i druhou tvář, o které se před tím moc nevědělo: Umí být nervózní, nedisciplinovaní. A umí prohrávat. Na severu Čech ztratili oba zápasy, nečekaně čelí prvnímu velkému problému: Dobře rozehrané semifinále je 2:2 na zápasy a začíná od nuly. „Nechovali jsme se jako tým, který by chtěl vyhrát,“ prohlásil zklamaný trenér Filip Pešán po zápase číslo čtyři.

Začali jste dobře, rychle jste vedli. Přesto jste nakonec prohráli 3:5, proč?

„Nechovali jsme se jako tým, který by zápas chtěl vyhrát. Měli jsme čtyři nesmyslné fauly, další dva v útočném nebo středním pásmu. A žádný z nich neřešil nějaký průser v defenzívě. Když si to všechno v sérii s Chomutovem sečtu, máme takových strašně moc. Vyhazujeme puky do hlediště, držíme v ruce zlomené hokejky, sevřeme kotouče. Přitom základ toho, jak Chomutov porazit, je hrát co nejdéle v pěti. Oslabení nám ubírá strašně moc sil. A taky je Chomutov mužstvo jednoho muže, Michala Vondrky. Porazil nás sám.“

Michal Vondrka se dostal do úžasné formy, ve středu vám nasázel dokonce hattrick. Napadá vás, jak ho eliminovat, aby vás příště, jak sám říkáte, neporazil znovu?

„Nemyslím si, že je řešení na něj někoho nasadit. Musíme zlepšit celkově přístup. Loni jsme v play off vymazali Romana Červenku a letos jsme si s Michalem Vondrkou tolik práce nedali.“

Váš tým ztratil dva zápasy, je to 2:2. Navíc se dá asi říct, že ani závěr druhého zápasu u vás v Liberci nebyl ideální (Chomutov vyrovnal ze stavu 0:3 na 3:3, prodloužení ale vyhrál Liberec). Jak teď chcete tým nabudit?

„Nesouhlasím. Hráli jsme doma velmi dobře celý zápas, ale dostali jsme extrémně laciné branky. Dnes branka na 1:1 byla taky hodně laciná. Ale nemyslím si, že jsme doma polevili. Máme za sebou dva zápasy v Chomutově, kde není lehké vyhrávat. Žádné drama. Jestli jste vy čekal sérii 4:0, já ne.“

Co vás vedlo v polovině zápasu za stavu 1:1 ke střídání gólmanů, ten pocit laciné branky?

„Ne, ne. Jánko (Lašák) měl trošku problémy se svým zdravotním stavem. V utkání měl dobré zákroky, ale viděl jsem i jak se těžko sbírá po posledním zákroku, který měl. Tak jsem se rozhodl, že i trošku pomůžu týmu zkusit mu dát nějaký impuls, abychom se víc rozehráli.“

Chomutov vás v obou zápasech taky výrazně přestřílel. Vyplynulo to z toho, že jste hráli moc v oslabení, nebo že jste tady byli hodně pasivní?

„Jednoznačný důvod je naše extrémní doba v oslabení. Ono kdybychom ale hráli play off třeba s Boleslaví, tak ta nás přestřílí třeba třikrát. Ono jde o to, jaké střely na branku chodí a z jakých pozic. Není to pro mě téměř žádný ukazatel.“

Vladimír Růžička už řekl, že teď série začíná znovu. Vnímáte to taky tak? A není tahle série pro vás, favorita, teď mnohem těžší?

„Já jsem opravdu nečekal, že tahle série bude lehká. Věděl jsem, že tuhle vyrovnanou sérii vyhraje tým, který bude trpělivější a odolnější. My jsme si uhráli svoje výsledky doma, Chomutov taky. Začínáme znovu a zase to bude o trpělivosti. Ty zápasy budou mít úplně stejný průběh.“