Předplatné

Leverkusen pod novým trenérem porazil Frankfurt 3:1. Schick se trefil z penalty

Patrik Schick slaví se spoluhráči gól do sítě Frankfurtu
Patrik Schick slaví se spoluhráči gól do sítě FrankfurtuZdroj: ČTK / Federico Gambarini
Patrik Schick ve vzdušném souboji během utkání s Frankfurtem
Patrik Schick ve vzdušném souboji během utkání s Frankfurtem
Patrik Schick během utkání proti Hoffenheim
Nový trenér Bayeru Leverkusen Kasper Hjulmand
Nový trenér Bayeru Leverkusen Kasper Hjulmand
6
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Německo - Bundesliga
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Leverkusenu při premiéře trenéra Kaspera Hjulmanda porazili v předehrávce 3. kola bundesligy Frankfurt 3:1, přestože dohrávali bez dvou vyloučených hráčů. Český reprezentant Patrik Schick přispěl k prvnímu vítězství Bayeru v sezoně gólem z penalty v nastaveném čase prvního poločasu a s třemi zásahy v novém ročníku se dělí o vedení v tabulce střelců.

Leverkusen se před domácími fanoušky ujal vedení v 10. minutě, kdy si volný přímý kop Grimalda poslal do vlastní branky gólman Zetterer, do něhož se míč odrazil od tyče. Na 2:0 zvýšil Schick z pokutového kopu. Krátce po přestávce snížil Uzun, jenž má stejně jako český kanonýr na kontě tři branky. Skóre nakonec v nastaveném čase zpečetil Grimaldo po dalším přímém kopu.

To už domácí hráli bez kapitána Andricha, který dostal druhou žlutou po hodině hry, i debutanta Fernándeze, jenž byl vyloučen rovněž po opakovaném napomenutí ve druhé minutě nastavení. Frankfurt kvůli první ztrátě v sezoně propásl možnost posunout se před víkendovými zápasy do čela tabulky, Leverkusen je sedmý.

KonecLIVE
31
#TýmZVRPSkóreB
1Bayern22009:26
2Köln22005:16
3Frankfurt32018:56
4Dortmund21106:34
5St. Pauli21105:34
6Wolfsburg21104:24
7Leverkusen31117:64
8Augsburg21015:43
9Stuttgart21012:23
10Hoffenheim21013:43
11Union Berlin21012:43
12Lipsko21012:63
13Mainz20111:21
14Mönchengladbach20110:11
15Hamburger20110:21
16Werder20114:71
17Heidenheim20021:50
18Freiburg20022:70
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup
Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů