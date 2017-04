Hrdina Komety bude slavit pivem. Můj nejdůležitější gól, jásal Zohorna

Podruhé v dresu brněnské Komety se útočníkovi Hynkovi Zohornovi podařilo ukončit sérii v extraligovém play off gólem v prodloužení a posunout mužstvo do dalšího kola. Před třemi lety to bylo přes Plzeň do semifinále, letos jeho trefa do sítě Mountfieldu (2:1 v prodloužení, celkově 4:2 na zápasy) znamená rovnou finále. Boj o titul, o který v Brně od začátku sezony stojí.

„Vážím si toho moc. Ještě mi to nedochází, ale až si dám večer pivko, tak si o tom popřemýšlím,“ hledal slova šťastný střelec krátce po utkání.

Prožíváte radost intenzívněji než před třemi lety? Doléhá na vás euforie víc?

„Tento gól je asi důležitější, protože nás posunul do finále, tehdy to bylo o kolo dřív. Je to tedy můj nejdůležitější gól. Vážím si toho. Dojde mi to ještě později, teď večer za pár hodin nebo až druhý den. Jsem za to rád.“

Jak to bude vypadat, až do sebe vítězné dojmy vstřebáte?

„Dám si pivko a s ním v ruce si o tom popřemýšlím. Určitě budu slavit pivem. Chotěboří.“ (smích)

V prodloužení se hrálo dlouho, ale obrovské šance jste měli. Věřili jste si, že už musíte nastavený čas ukončit?

„Měli jsme tam přesilovky, které jsme nevyužili, to je škoda, Hradec byl pod tlakem. Až jsem dostal odražený puk od brankáře, postavilo se mi to na čepel a puk na ledě stál. Jen jsem ho zasunul pod jeho (Rybárovu) vyrážečku.“

Co vám blesklo hlavou?

„Všichni jsme utahaní. Dojde mi to později.“

Byla tohle největší dřina z celé série?

„Asi tak, protože dvě třetiny jsme dotahovali 0:1, všichni jsme tam položili všechno, hráli jsme na sto procent.“

Byli jste svázaní důležitostí zápasu, že jste se dvě třetiny nemohli prosadit?

„To si nemyslím, akorát taková ta jednoduchost při zakončení nám chyběla.“

A hradecký brankář Rybár čaroval.

„Chtěli jsme ho zasypat střelami v přesilovkách. Chytal dobře, Hradec podržel. Trenéři nám říkali, jak na něho, ať mu to střílíme kolem lapačky nebo vyrážečky a hlavně všechno nahoru, ale stejně je to pak v každé šanci těžké.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Hradec Králové: Euforie v Brně! Hynek Zohorna vystřelil Kometě postup do finále • VIDEO TV TIPSPORT

Takže jste se v prodloužení držel pokynů a střílel na vyrážečku?

„Chtěl jsem to hlavně zasunout do sítě, protože za mnou byli hráči. Trvalo by, než bych si puk položil, tak jsem raději rychle vystřelil a padlo to tam.“

Na konci zápasu jste ale museli přežít oslabení a tam jste byli zavření v pásmu pod velkým tlakem. Jak vám bylo?

„To byly nervy. (s úlevou) To teda!“

Ještě pak před prodloužením následovala delší přestávka…

„Tam se vlastně deset minut sháněl náhradní čárový rozhodčí. Možná nám to pomohlo. Měli jsme asi víc sil. Pak už jsme chtěli co nejdřív na led.“

Vnímali jste, že už potřebujete finále urvat?

„Chtěli jsme to všichni. Hlavně nejet na sedmý zápas do Hradce.“

Teď jste ve finále. Jste připravenější než v letech 2012 a 2014, kdy jste boj o titul prohráli?

„Máme jiný tým, je to něco jiného. Mužstvo je tady zkušenější. Nemyslím na to, že jsme ve finále dvakrát prohráli. V neděli se podívám, jak bude hrát Liberec s Chomutovem, uvidím, kdo na nás vyjde, a pak se budeme připravovat.“

Finále byste, v případě postupu Chomutova, mohli dokonce začínat doma…

„Víme. Ale ani Liberec by nám nevadil.“