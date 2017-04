Bitva kamarádů ve finále. Lašák? Nějaká sázka proběhla, říká Čiliak

Už v pátek začne finálová série Generali play off Tipsport extraligy mezi brněnskou Kometou a Libercem. Ve dvou nejlepších týmech soutěže se proti sobě postaví i dva krajané a kamarádi - brankáři Marek Čiliak a Ján Lašák. "Určitě se těším. Užíváme si to už teď, je to super a už ať to vypukne," neskrývá nadšení z postupu brněnský brankář.