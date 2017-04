Finále za 1250 na Kometě? Už se to neřeší, teď chceme titul, zní v Brně

Velkoplošné obrazovky jsou nachystány na další promítání, ve městě jsou k mání americké koblihy (donuts) s modrobílou polevou a nápisem Kometa, poslední vstupenky mizí z rezervačních systému na internetu. Třetí finálové utkání Generali play off Tipsport extraligy, které na ledě Komety Brno odstartuje dnes od 17:20, by mělo být vyprodané.

Na Brno naplno udeřil historický okamžik, šance na první extraligový titul od roku 1966. Týden poté, co šli fanoušci do finálové série v rozpacích (případně zlosti) z vysoké ceny vstupenek, které jim jejich klub nastavil, je v modrobílém království všechno na svém původním místě.

Dvě výhry v Liberci zahladily dohady o tom, jestli je finále za 1250 korun moc, nebo tak akorát. Těch, kteří si místo nového páru bot nebo šalinkarty na dva měsíce koupí vstupenku na hokej, bude zase 7700. Zase bude vyprodáno. A kdo se nevejde do haly, zamíří na Zelný trh k obrazovkám.

„Kdyby teď Kometa prohrávala 0:2 na zápasy, případně kdyby finále dopadlo špatně, asi by se o cenách lístků zase diskutovalo. Fanoušky by to pálilo. Teď ale nikdo nic takového neřeší. Po dvou výhrách je Kometa titulu blíž, než od návratu do extraligy byla. Panuje euforie a každý se soustředí, abychom kluky k titulu dotlačili,“ popisuje náladu kolem hokeje v Brně Michal Jimramovský z fanouškovského sdružení Modrobílí.

O víkendu byl jedním z těch, kdo si naplno užili dvě výhry Komety v Liberci. Už tam bylo vidět, jak nakonec příznivce finále strhlo. Na druhé utkání si vzali jednotné modré pláštěnky, bavili se zápasem i fanděním. „Pak padl gól v prodloužení na straně, kde jsme měli svůj sektor, měli jsme to jako na dlani. Atmosféra byla neuvěřitelná, to se nedá popsat,“ vybavuje si jeden z členů brněnského kotle, který se stará o atmosféru na zápasech.

O kulise finálových bitev v Brně se taky spekulovalo, a to kvůli domněnkám, že drahé lístky si koupí bohatší zájemci, kteří jdou na hokej jen občas, a raději se dívají, než sami fandí. S vidinou poháru nadosah ale například Jimramovský obavu o pověstné modrobílé peklo nemá. „To bude,“ věří. „Kdybychom hráli o pátý titul za šest let, tak dejme tomu, že by to mohlo být jinak. Ale z nás mladých titul nikdo nezažil. Čekám rachot,“ připomíná.

Vlnu očekávání vnímají i hráči Komety. Uvědomují si, že Brno po titulu touží. „Padesát jedna let. Je na čase, abychom to dokázali. Musíme zabrat. Je to o nás,“ říká Martin Zaťovič. S podporou se setkává i doma v Přerově, odkud dojíždí. „Tam si myslím, že Kometě fandí všichni. Podle ohlasů, které mám, se tam fandí dost. Víme, že nehrajeme jenom za Brno, ale za celou Moravu,“ domnívá se.

Na adresu fanoušků, kteří zaplňují náměstí Zelný trh, aby společně sledovali finálové zápasy, těžko hledá jiná slova než ta, která už byla vyřčena. „Nikdy jsem nic takového neviděl. Je to unikát, stejně jako fandění v Brně celkově je unikátní. Viděl jsem fotku z náměstí, tam je to něco neuvěřitelného. Lidem patří dík. Hrajeme to hlavně pro ně,“ neskrývá Zaťovič.

