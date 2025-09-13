ONLINE: Baník - Liberec 0:2. Boleslav vede v Teplicích 3:2, Zlín srovnal s Duklou
Fotbalová Chance Liga se vrací po reprezentační pauze pěti zápasy 8. kola. Vedle domácích duelů Plzně s Olomoucí a Slavie proti Karviné se představuje také Baník Ostrava. Výběr kouče Pavla Hapala od 15.00 po změnách v kádru doma bojuje s Libercem. Mladá Boleslav startuje v Teplicích. Zlín hostí pražskou Duklu. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|5:3
|13
|5
Zlín
|7
|4
|1
|2
|10:8
|13
|6
Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|7
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|8
Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu