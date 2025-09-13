Předplatné

ONLINE: Plzeň - Olomouc 1:0. Hosté jdou už do devíti, další červenou dostal Ghali

Rafiu Durosinmi se raduje z branky proti Olomouci
Rafiu Durosinmi se raduje z branky proti OlomouciZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Muhamed Tijani v souboji se Sampsonem Dwehem
Michal Beran během své premiéry za Olomouc
Rafiu Durosinmi střílí gól proti Olomouci
Muhamed Tijani v utkání proti Plzni
Lukáš Červ v souboji s Muhamedem Tijanim
Důležitý souboj v horních patrech tabulky nabízí 8. kolo Chance Ligy. Fotbalisté Plzně se po reprezentační přestávce představují doma proti Olomouci, nad kterou by rádi vyhráli. I kvůli předchozí ztrátě s Libercem se tým kouče Miroslava Koubka propadl na šesté místo právě za Sigmu, která naposledy porazila Baník. Hanáci by navíc mohli poprvé nasadit do akce reprezentačního záložníka Michala Berana. ONLINE přenos utkání sledujte od 15.00 na iSportu.

10

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta761016:719
2Slavia752015:517
3Jablonec74309:315
4Olomouc74125:313
5Zlín741210:813
6Plzeň733115:712
7Karviná740312:812
8Liberec72239:108
9Bohemians62134:87
10Hr. Králové71338:116
11Dukla71336:96
12Slovácko71244:95
13Ostrava51134:54
14Ml. Boleslav611411:194
15Teplice61056:133
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

