PŘESTUPY ONLINE: Třinec oslabil útok, Kane odchází do KHL

11:51 - JIHLAVA - Hokejisté Jihlavy budou testovat norského obránce Nicolaie Bryhnisveena. Pětadvacetiletý odchovanec Valerengy Oslo začal uplynulý ročník ve finském Kärpätu Oulu a dohrál jej ve švédském druholigovém celku Tingsryds AIF. V Dukle se potká s krajanem Larsem Voldenem, gólmanem, kterého nováček extraligy získal z Trenčína. "Pokud hráč prokáže své kvality, ukládá zkušební smlouva oběma stranám, za předem jasných podmínek, podepsat dvouroční smlouvu. Neděláme to proto, že bychom nevěřili v jeho kvality, ale aby si ho mohli trenéři vyzkoušet i po lidské stránce a abychom viděli, jak zapadne do týmu, ale i do republiky," řekl webu Dukly jednatel jihlavského celku Bedřich Ščerban.