Druhý Ludvig v Dynamu. Česky umím jen sprostá slova, říká další posila Pardubic

Na východ Čech se přesunula silná liberecká enkláva. Jan Ludvig se z loňské pozice asistenta Václava Baďoučka přesunul k roli dovednostního kouče, kterou zastával kdysi u Bílých Tygrů. Tam koučoval Filip Pešán, nově šéf pardubické střídačky. K exliberecké dvojici přichází i avizovaná posila John Ludvig, o níž už dříve informoval iSport. „Cítím velké vzrušení, že v Dynamu začínám novou kapitolu. Těším se, až vás všechny poznám, Pardubáci,“ hlásí 24letý bojovník v klubové představovačce.

Výběr Floridy z 69. místa draftu NHL před šesti roky má na kariérní vizitce 33 startů za Penguins (2023/24) a osm zápasů za Avalanche v minulém ročníku. K tomu zápřah na farmách obou organizací v AHL. Ludvig v elitní světové lize naplno neprorazil, teď to zkusí v Evropě.

V kontaktu s Pardubicemi byl delší dobu, minimálně rok, v podstatě se jen čekalo, zda se dočká další smlouvy v NHL. Jelikož se na stole neobjevilo nic kloudného, aktivovala se pardubická karta. V podstatě domácí volba, byť Ludvig logicky považuje za svou zem Kanadu. Před necelým čtvrtstoletím se narodil pod Ještědem, protože v tu dobu zrovna měl jeho otec džob u Tygrů. Jinak je to Kanaďan jako poleno.

„Vyrostl jsem v Kanadě, takže bylo od narození jasné, že se stanu hokejistou. Táta nikdy nezapomněl na Česko, vždy mi vyprávěl spoustu příběhů, o začátcích své hokejové kariéry, o emigraci do Kanady a mnoho dalšího. Kdykoli jsem byl v Česku od chvíle, kdy jsem se tu narodil, pokaždé jsem tu strávil skvělý čas,“ popisuje Ludvig.

Že to dotáhl až do NHL, za to vděčí především otci. Ten sám roky hrával v nejprestižnější soutěži, kam se vměstnal po své emigraci v 80. letech minulého století. Ludvig starší byl vždy odbojný typ, nesnášel komunisty, náturu válečníka po něm zdědil i syn John. „Všechno, co jsem chtěl vždycky umět a neuměl, to umí můj Johnny,“ dává často k dobru Jan Ludvig.

Když v únoru loňského roku Ludvig junior z blízkosti sledoval Jágrův ceremoniál v Pittsburghu, v rozhovoru pro deník Sport a iSport se vůbec poprvé rozvyprávěl o vztahu k Česku a k otcově tvrdé výchově. „On je stará škola. Ta opravdu stará… Takže na mě byl hodně přísný, když jsem byl malej. Ale jsem mu za všechno vděčný, co pro mě udělal. Dal mi dobré návyky. Hlavní je, že dobře vím, že musím tvrdě makat. Je třeba být tvrďák. I v životě. Táta je úžasný, spoustu mě toho naučil. Ale česky umím jen sprostá slova, víc ne,“ svěřoval se s úsměvem.

Kdykoli to šlo, v létě vyrazil do Liberce za příbuznými. „Pořád u vás mám hodně lidí z rodiny, dřív jsem tam cestoval každý rok během léta. Na měsíc, kdy jsem trénoval. Ale covid to stopnul. Takže jsem v Česku nebyl tři roky. Ale letos se chystám, už se těším. Až uvidím prarodiče, tety, strejdy. Vyrazíme s mojí kanadskou rodinou, abychom se potkali. Bude to super,“ plánoval loni.

Rovněž se řešilo, zda by jakožto vlastník českého pasu (má i kanadský) mohl eventuálně nastoupit za národní tým Radima Rulíka. Chvíli se doufalo, ale regule jsou neúprosné. Nejdříve to bude možné po dvou sezonách strávených v soutěži země, kterou by chtěl hráč reprezentovat. Takže po nějaké době to bude teoreticky možné.

Dává však smysl, že otázka budoucího zapojení do národního mužstva je nyní vedlejší. Ludvig se nejprve musí adaptovat na nové prostředí, na jinou kulturu a specifické hokejové náležitosti. Nové pro něj bude minimálně širší kluziště, což s sebou přinese odlišné návyky, částečně bude muset změnit svou hru. Což může zabrat čas, než se vše vyladí. Vše ovšem dostane vyloženě z první ruky, otce bude mít po ruce.

V každém případě, z Ludvigovy houževnatosti, zanícení, nepoddajnosti a energie může Dynamo hodně čerpat. Zejména v kritických pasážích play off. „Typologicky je Johnny hráčem, kterých na trhu není mnoho. Na ledě umí být extrémně tvrdý a důrazný,“ pochvaluje si sportovní ředitel Dynama Petr Sýkora. „Zároveň se jedná o pracovitého kluka s dobrým charakterem. Věříme, že v Dynamu výkonnostně poroste a společně budeme úspěšní.“

John Ludvig v zámoří

NHL: 41 zápasů - 10 bodů (3+7) / -16 plus/minus

AHL: 124 - 43 (8+35) / +21

WHL: 183 - 91 (25+66) / +99

Jak by mohla vypadat defenziva Dynama

Tomáš DVOŘÁK (30/L), Peter ČEREŠŇÁK (32/P)

Libor HÁJEK (27/L), Daniel GAZDA (27/P)

Jan KOŠŤÁLEK (30/P), John LUDVIG (24/L)

Miguel TOURIGNY (23/P), Ondřej MIKLIŠ (29/L)

Michal HRÁDEK (23/P)