Bartošáka i Dolejše chtěla konkurence, prodloužili ale ve Vítkovicích

„Přiznám, že před koncem sezony jsem vnímal možnost udržení obou těchto brankářů spíše jako utopii,“ nezastírá trenér a generální manažer Jakub Petr ve vyjádření na klubovém webu. „Věděli jsme moc dobře o zájmu z jiných extraligových klubů. Oba mají snahu být extraligovou jedničkou, o to větší radost a úspěch je, že se nám je podařilo oba udržet.“

Kopřivnický rodák Patrik Bartošák se do Vítkovic vrátil ze zámoří v lednu 2016. V uplynulé sezoně odchytal 46 zápasů (včetně play off), v základní části měl průměr 2,22 gólu na zápas a úspěšnost zákroků 92,57%. Pětkrát vychytal čisté konto, dvakrát dostal pozvánku do reprezentace.

„Rok, který jsem tady dosud odchytal, se mi hodně líbil,“ říká Bartošák. „Vítkovice se zvedly ze špatného období, vše se tady pohnulo správným směrem – od vedení, přes trenéry, přes realizační tým. Pokud to takhle půjde dál, a já věřím, že půjde, tak budou Vítkovice brzy opět velice úspěšné a já chci být toho součástí. Proto jsem také ani neřešil možnost, že bych ve Vítkovicích neprodloužil kontrakt.“

O dva roky mladší Dolejš sice neměl v extralize takové vytížení (17 zápasů, průměr 2,57, úspěšnost 91,79%), ale odchytal většinu duelů v Lize mistrů (6 zápasů, průměr 1,32, úspěšnost 94,9%). „Jsem rád, že můžu ve Vítkovicích pokračovat. Tady mi dali šanci si poprvé zahrát extraligu a tady jsem se dostal do velkého hokeje. Pár zajímavých nabídek z jiných klubů jsem měl, ale nakonec jsem dal přednost tomu zůstat v Ostravě a věřím, že to bylo dobré rozhodnutí.“

Trenér Petr je s obsazením klíčového postu spokojený. „Znám Patrikovu mentalitu, znám jeho výkony a jsem navíc přesvědčen, že zatím u nás ještě nepředvedl své maximum, které v něm je. To je výzva jak pro mě, tak pro něj.“ Kvalitní práci podle kouče odvádí i Dolejš. „Dan sice neprošel našimi mládežnickými týmy, ale také ho dobře známe, je ve Vítkovicích už dost dlouho (od roku 2013). Povahy obou jsou odlišné i jejich styl je odlišný, ale navzájem se parádně doplňují. Je tam určitý náznak konkurence, což je také dobře.“

Ohledně změn v kádru zatím Vítkovičtí oznámili jen odchody hráčů, kterým skončila smlouva. V týmu končí Lukáš Kovář, Erik Němec, Yan Stastny a Michael Vandas. Jména posil klub oznámí po dotažení potřebných oficialit.