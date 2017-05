Útočník Svačina se vrací zpátky k třineckým Ocelářům

„Můj návrat do Třince se zrodil jednoduše,“ vysvětloval Svačina pro klubové stránky. „Dozvěděl jsem se, že Oceláři mají o mě nadále zájem, což mě potěšilo, protože jsem ve Studénce postavil dům a mým snem bylo vždy hrát doma a co nejblíže svému bydlišti. K Ocelářům se vracím se spoustou nabytého sebevědomí. V Liberci jsem totiž dostal obrovskou důvěru a před pár dny jsem tam získal i stříbrnou medaili. Věřím, že to sebevědomí prodám i v Třinci, kde se mi první část angažmá, zejména vinou zranění, příliš nepovedla.“

Svačina má v Třinci kontrakt do roku 2019. Nový trenér Václav Varaďa o jeho služby hodně stál. „Je to zkušený útočník, který měl v Liberci úspěšnou sezonu. Navíc byl po delší době stoprocentně zdravý. A protože je to náš, byla by škoda nechat konkurenci takového hráče, který patří mezi nejchytřejší útočníky v lize.“

Devatenáctiletý obránce Marian Adámek patří k talentům, kteří by měli pod novým trenérským tandeme Varaďa - Zadina dostat větší prostor na ledě. S Třincem už slavil mistrovský titul se starším dorostem (2015) i juniorkou (2016).