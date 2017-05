Moderní hokej dráždí šéfa Komety: Na tenhle termín jsem alergický!

Není až zázrak, že jste hned v prvním kompletním roce, kdy jste vedl mužstvo v play off, dobyl s Kometou zlato? Že jste se do toho tak rychle dostal?

„Některé věci jsou dané… Navíc mi hrozně pomohly stovky zápasů, které jsem absolvoval s mladými. Nechci to zlehčovat a porovnávat, ale je daleko snazší koučovat profi hráče než kluky v mladším dorostu, kteří jsou v pubertě a mají svoje dny. Pomohlo mi, že jsem byl celou dobu u hokeje, stál na střídačce, dělal si přípravu. Rozhodně ze sebe nechci dělat nějakého supertrenéra. Jen se snažím dělat věci tak, jak je cítím a vnímám. V sezoně se ke mně dostávala spousta nepříjemných a hloupých dotazů, kdo vlastně střídačku řídí, kdo je šéfem. A co tam dělám já.“

To vás vytáčelo?

„Vůbec si nedovedu představit, že to někoho napadne. Když si tam přeci stoupnu jako hlavní kouč, mám hlavní zodpovědnost já. V dobrým, i ve zlým. Snad si nikdo nemohl myslet, že bych dovolil, aby se zavedla taktika, se kterou bych nesouhlasil. Nebo se sestavou. To říkám se vší skromností, neříkám, že když jsem zvedl pohár, jsem nejchytřejší na světě. Ale snad si nikdo nemyslel, že dám hlavu na špalek a bude za mě rozhodovat někdo jiný. To se snad dalo odvodit selským rozumem, ne? A ještě na jeden termín jsem alergický.“

Prosím.

„Moderní hokej.“

Jak to?

„Tohle historicky nesnáším. Hokej je jenom jeden. Vyvíjí se, ale proč urážet ostatní soupeře tím, že nemají moderní metody? Co je to za hloupost? Všichni dávají do hokeje obrovské peníze, každý se chce posunout. Vzpomenu na St. Louis, když jsem tam hrával. Jednou jsem chtěl, jak jsem byl zvyklý, rozehrát puk přes osu hřiště. Ale tam to nechtěli. To neexistovalo. Tak si mě zavolali a říkali: Hele, ten puk normálně vezmeš a golfákem o plexi ho práskneš ven. O. K.? Potřebujeme hrát co nejméně v obranném pásmu.“

To vám nařídil kouč Mike Keenan?

„Ano. Já se ho zeptal, co mám dělat, když na prknech stojí Brett Hull. On mi odpověděl, že o to tvrdší ránu mám dát, že on má zodpovědnost dostat puk ven. A jestli mu pošlu slabou ránu, je to moje chyba. Nikdo v tom nehledal vědu. Takže hokej se sice vyvíjí, ale tohle je podobný v tom, jak jsme letos vyřadili Spartu. Hokej je rychlejší, ale myslím si, že tímhle jsme ji zaskočili.“

Neměl jste během sezony pocit, že hráči chtějí vyhrát titul i pro vás? Pro sílu vašeho příběhu, co všechno jste pro Kometu za ty roky udělal?

„Abych řekl pravdu, tak jo. Byli jsme ve složité situaci, kdy nám v jednu chvíli odešla forma, trápila nás zranění. Ale potom jsme se semkli, vrátili se hráči po zranění, třeba Martin Zaťovič skočil do play off s boulí na ruce. Ale šel do toho. Držíme hodně při sobě.“

Proto to srovnání s rodinou?

„Bez toho se úspěch udělat nedá. Pokud ano, je to náhoda, a na tu nevěřím. Říkám to proto, že jsem z pozice hráče zažil pětkrát finále, ale ne vždycky to vyšlo. Třikrát jsem skončil druhý. A přesně vím, co se stalo.“

Co?

„Selhaly osobnosti, které nehrály pro tým. Byly sobecké, proto to v klíčových okamžicích nedopadlo. To u nás neexistovalo! I ve Vsetíně to v nejlepších letech fungovalo jako rodina. Tohle bych chtěl zavést i tady. A nejenom na ledě. Hodně dbám na marketing. Chceme pomáhat, máme nadaci, tlačíme to trochu jinak než ostatní. Protože tvrdím: Pokud může Kometa pomáhat, tak by pomáhat měla. Jsme teď hodně vidět, což je dobře.“

