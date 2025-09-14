Němci slaví evropské zlato po 32 letech! Ve finále zdolali Turky, i když dlouho ztráceli
Němečtí basketbalisté porazili ve finále mistrovství Evropy Turecko a k předloňskému titulu z mistrovství světa přidali zlato z kontinentálního šampionátu. V duelu dvou neporažených týmů turnaje sice v Rize po většinu zápasu ztráceli, díky lépe zvládnuté koncovce ale zvítězili 88:83 a po 32 letech získali druhou evropskou trofej.
Němci navázali na úspěch z roku 1993, kdy před svými fanoušky v Mnichově slavili po vítězství nad Ruskem. Sbírku z ME rozšířili na čtyři cenné kovy, v roce 2005 bralo Německo stříbro a před třemi lety bronz. Turečtí basketbalisté stříbrem zopakovali své evropské maximum, dosud jedinou medaili v historii získali na domácím šampionátu v roce 2001, kde ve finále nestačili na výběr tehdejší Jugoslávie.
Německý výběr se opět mohl opřít o kapitána Dennise Schrödera, který zaznamenal double double za 16 bodů a 12 asistencí. Jednatřicetiletý hráč Sacramenta byl navíc stejně jako před dvěma lety na MS vyhlášen i nejužitečnějším hráčem turnaje. Nejlepším střelcem vítězů ale byl Isaac Bonga s 20 body, o dva méně dal Franz Wagner. Turecko táhl Alperen Sengün s 28 body.
Zápas o třetí místo vyhráli řečtí basketbalisté, kteří zvítězili nad Finskem po dramatické koncovce 92:89 a 16 let po poslední medaili získali další bronz. Seveřané si na první cenný kov v historii ještě budou muset počkat, čtvrté místo je ale jejich dosud nejlepší výsledek.
Řecký tým dotáhl za celkově šestou medailí z evropských šampionátů hvězdný Giannis Antetokounmpo. Dvojnásobný držitel ocenění pro nejlepšího hráče NBA nastřílel 30 bodů a přidal 17 doskoků. V dresu Finska, které v závěrečné čtvrtině smazalo dvojciferné manko na rozdíl jediného bodu, si Lauri Markkanen připsal 19 bodů a 10 doskoků.
Mistrovství Evropy basketbalistů v Rize:
Finále:
Německo - Turecko 88:83 (24:22, 40:46, 66:67)
Nejvíce bodů: Bonga 20, Wagner 18, Schröder 16 - Sengün 28, Osman 23, Larkin 13. Fauly: 19:17. Trestné hody: 12/10 - 15/12. Trojky: 14:9. Doskoky: 36:26.
O 3. místo:
Řecko - Finsko 92:89 (24:15, 48:34, 69:56)
Nejvíce bodů: G. Antetokounmpo 30, Dorsey 20, Toliopulos 15 - Markkanen 19, Valtonen 18, Nkamhoua 15. Fauly: 23:29. Trestné hody: 34/22 - 25/20. Trojky: 14:13. Doskoky: 41:34.