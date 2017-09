Pöpperle plivl na Spartu. Odvolat Kalouse by bylo nefér, řekl Bříza

Když hokejisté Sparty skončili v jarním čtvrtfinále play off s Kometou Brno už po čtyřech zápasech, bolelo ho to. Muselo. „Přiznám se, že je to pro mě vlastně noční můra a pořád jsem ji vůbec neskousl,“ přiznává v rozhovoru pro klubový web Sparty její bývalý brankář Petr Bříza, který vstupuje do druhé sezony v roli majitele. Bývalý vynikající brankář věří, že se obměněná Sparta přiblíží vrcholu a bude se moci spolehnout také na muže s maskou, když klub opustili Tomáš Pöpperle a Filip Novotný.