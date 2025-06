Dominance už před Tour: Pogačar udělil soupeřům lekci, mlžil Vingegaard?

Stejně jako řádil během jarních klasik, i teď při Critériu du Dauphiné ukázal Tadej Pogačar, proč na sobě vozí duhový dres mistra světa. On je teď ten nejlepší. Minulý týden ve Francii sice přišlo jedno zaváhání, a to v časovce, jinak však odjížděl Slovinec spokojený. Na rozdíl od hlavních soků. „Musím ve všem ještě trochu přidat,“ prohlásil Jonas Vingegaard, Pogačarův největší soupeř. Vyložili ale on a tým Visma-Lease a Bike všechny karty na stůl už teď?

Chris Froome čtyřikrát vyhrál Tour de France a třikrát před tím ovládl i Critérium du Dauphiné. Také Bradley Wiggins v roce 2012, kdy dokázal triumfovat na Staré dámě, bral o pár týdnů dřív celkové vítězství na Dauphiné. Na těchto slavných jménech je vidět, že rozhodně neplatí, že první vyhrání z kapsy vyhání. Když máte formu ve Francii v červnu, přivezete si ji i na červenec.

Právě to může těšit Tadeje Pogačara. Minulý týden opět předváděl jak svou typickou útočnou cyklistiku, tak současně prokázal, že když je potřeba pošetřit síly, zbytečně neblázní. Jeho vystoupení vedoucí nakonec k prvnímu žlutému trikotu tohoto léta, i když zatím „jen“ toho z Dauphiné, bylo opět slastí pro fanoušky cyklistiky.

V první etapě, kde si to měli o výhru rozdat podle předpokladů sprinteři, nakonec překvapivě spurtovali Pogačar s Jonasem Vingegaardem, a přidal se i Remco Evenepoel. Tedy tři hlavní favorité Tour de France. I když, jak to teď vlastně s těmi favority je? První jejich souboj vyprovokoval dánský dvojnásobný šampion Grande Boucle. Právě před Dauphiné jeho šéf Richard Plugge vyhlašoval: „Favoritem číslo jedna by měl být v červenci Jonas.“ Ten také přijel na Dauphiné s velkým sebevědomím. Jenže pak narazil do duhové zdi.

Po sprintu v první etapě, který jasně díky větší výbušnosti vyhrál Pogačar, hlásil Vingegaard: „Já jsem spokojený, byl to snad můj první hromadný sprint, kde jsem bojoval o vítězství.“ I Pogačar mohl být spokojený. „Už bych vlastně teď v klidu mohl odjet domů. Ale chci si ještě zkusit časovku a nějaké hory,“ culil se trojnásobný vítěz Tour de France.

V časovce pak zase promluvil Evenepoel o tom, že zlaté prvky jako symbol olympijského šampiona nevozí pro nic za nic. I Vingegaard mohl být s druhým místem spokojený. Naopak Pogačar si v cíli nadával. „Nešlo o to, že by mi došly síly. Ale špatně jsem si od začátku rozvrhl tempo. Na to se musím ještě zaměřit,“ hlásil jezdec týmu UAE Emirates-XRG.

Evenepoel musí přidat ze všech nejvíc

Dauphiné končilo třemi horskými zkouškami a hned ta první s kratším, ale zase prudším dojezdem potvrdila, že toto je doména „Pogiho“. Do cíle dojel o minutu a sekundu dřív než největší soupeř, Evenepoel ztratil téměř dvě minuty. Tady si Belgičan uvědomil, že bude muset přidat ze všech nejvíc. Ani třetí místo, na které jej mnozí pasují, totiž rozhodně předplacené nemá.

Další den, kdy měla dlouhá stoupání vyhovovat spíš Vingegaardovi, už nebyl náskok takový. Jenže znovu slavil Pogačar. A to i přes to, že díky předvídatelné taktice celku Visma-Lease a Bike se ocitnul na nějakou dobu zcela bez týmových pomocníků. Ve výsledku to však nizozemské sestavě nebylo nic platné.

Generálka na Tour de France, jak se Critériu du Dauphiné a také závodu Kolem Švýcarska říká, tedy přinesla několik poznatků. Pogačar může v klidu odjet na finální soustředění do výšky. „Pojedeme na Isolu, pak pár dnů volno a Tour. Teď už se toho ani moc stihnout nedá,“ prohlásil vítěz Dauphiné. Jedno by ovšem přece jen ještě doladit měli, a to je časovka. Protože v ní, když má dobrý den, umí udělat Vingegaard zásadní rozdíl. O tom všechny přesvědčil v roce 2023.

Naopak Vingegaard a Evenepoel věří, že za necelé tři týdny se toho dá dohnat ještě dost. „Na čem musím ještě zapracovat? Na kousku od všeho,“ přiznal vítěz Staré dámy z let 2022 a 2023. A na otázku, zda našel u Pogačara nějakou slabinu, prohlásil s úsměvem: „Ničeho jsem si nevšiml. Tadej byl nejlepší a je teď také hlavním favoritem Tour. Ale i kdybych něco vypozoroval, neřekl bych vám to.“

A tady přichází zásadní otázka. Předvedl opravdu Vingegaard všechno, co umí a na co momentálně má, nebo jde o strategii Visma-Lease a Bike, kteří vždy uměli dobře mlžit? Rozhodující bude také souboj domestiků, třeba i dvojčat Yatesových, kde Simon (Visma-Lease a Bike) je čerstvým vítězem Giro d´Italia.