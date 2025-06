Sörensen o zranění: Cítím se líp. Priske ho velmi překvapil, změna ve fyzické přípravě

Jde všechno podle plánu?

„Poranil jsem si patu, což už je tak osm týdnů, a pomalu se vracím do plného tréninku s týmem. Doufám, že se ke klukům připojím koncem tohoto týdne. Možná na začátku příštího. Na herní soustředění a na novou sezonu budu připravený.“

Jak jste přijal zprávu, že Brian Priske se vrátil po roce do Sparty?

„Byl jsem překvapený, velmi překvapený. Nečekal jsem to, ale mám velkou radost, že je Brian zpátky. Je to podle mě skvělý trenér a těším se na spolupráci s ním.“

Cítíte na týmu, že nový trenér přinesl do kabiny energii?

„Určitě ano. Současně si myslím, že pro nás byla po té těžké sezoně hodně důležitá pauza. Tři týdny volna nám hodně pomohly. Mohli jsme se zamyslet nad tím, co se stalo a co nás čeká. Můžeme se tak těšit na novou sezonu. Brian určitě přinesl novou energii, což bylo cítit už od prvního tréninku.“

Byl velmi intenzivní, že?

„Docela jo! Já byl spíš jako volný hráč, takže to pro mě bylo víc v pohodě. Ostatní kluci si mákli, naběhali dost metrů ve vysoké intenzitě. Jo, byl to dobrý trénink.“

Hodně byl slyšet Ian Coll, vedoucí fyzické přípravy. Vypadá dost přísně…

„Máme nějaké novinky. Třeba posilování ještě před tréninkem. Je to trochu jiný přístup než za Christiana (Clarupa, který odešel do Wolfsburgu). Je těžké tohle hodnotit po jednom, dvou trénincích, každopádně z toho mám dobrý pocit. Jsem rád, že je tady nový realizační tým. Těším se na nové podněty.“

Sparta má za sebou sezonu, ve které skončila v lize na čtvrtém místě. S čím půjdete do nového ročníku pod Priskem?

„Cíl je jasný. Chceme získat titul, vyhrát pohár a dostat se do Evropy. Teď musíme… Jak to říct – přinést nějaké nové prvky. Samozřejmě víme, že nebude všechno ideální hned od začátku, ale naše ambice jsou vysoké a chceme vyhrávat. Proto jsme tady.“

Sledujete také, jak tým posiluje? Máte zatím dvě nové tváře: Santiaga Enemeho z Liberce a Dominika Hollého z Jablonce.

„Oba nám stále chybí, stejně tak reprezentanti. Zatím toho o nic tolik nevím. Jak se všichni připojí k týmu, určitě se to změní. Je jasné, že bude docházet ke změnám v kádru, ale nejsem ten pravý, abych je komentoval.“