ONLINE: Losy evropských pohárů, na koho může narazit Sparta, Baník a Plzeň?

Nový ročník evropských pohárů se rozjíždí, na své soupeře v druhých předkolech čekají i tři české týmy. Plzeň má v Lize mistrů tři varianty, hrozí jí třeba Panathinaikos. Obtížná cesta do Evropské ligy se rýsuje Baníku, ten může narazit i na Bragu či Legii Varšava. A svou pouť předkoly Konferenční ligy začne i Sparta, kdo čeká na ni? Sledujte všechny losy evropských pohárů ONLINE.

Plzeň vstoupí do nemistrovské části předkola LM

Viktoria bude při losu druhého předkola Ligy mistrů nasazená, v její skupině ji tak los přiřadí jeden z nenasazených celků. Jako nejtěžší vypadá na první pohled řecký Panathinaikos, dále hrozí švýcarské Servette a norský Brann.

Nasazení

Rangers FC (Skotsko)

FC Salcburk (Rakousko)

FC Viktoria Plzeň (Česko)

Nenasazení

Panathinaikos FC (Řecko)

Servette FC (Švýcarsko)

SK Brann (Norsko)

Baníku se rýsuje obtížná cesta

Ostravský Baník bude naopak nenasazeným, což se odráží i v kvalitě celků, které může potkat už ve druhém předkole Evropské ligy. Silná je portugalská Braga, fanouškovsky atraktivní by pak byl dvojzápas s Legií Varšava.

Nasazení

SC Braga (Portugalsko)

Vítěz dvojzápasu: Legia Varšava (Polsko) vs FC Aktobe (Kazachstán)

Vítěz dvojzápasu: AEK Larnaca FC (Kypr) vs FK Partizan Bělehrad (Srbsko)

FC Lugano (Švýcarsko)

Nenasazení

Vítěz dvojzápasu: Paksi FC (Maďarsko) vs CFR 1907 Kluž (Rumunsko)

Vítěz dvojzápasu: PFC Levski Sofia (Bulharsko) vs Hapoel Beer-Sheva FC (Izrael)

Vítěz dvojzápasu: Sabah FC (Ázerbájdžán) vs NK Celje (Slovinsko)

FC Baník Ostrava (Česko)

Osm variant pro Spartu

Sparta bojovala o pohárovou Evropu do posledního kola, nakonec přeskočila Jablonec a čekají ji předkola Konferenční ligy. V prvním dvojzápase má jako nasazený tým až osm variant různých soupeřů, od velkých neznámých až po zmíněnou Legii (v případě, že vypadne z předkola Evropské ligy).

Nasazení

AC Sparta Praha (Česko)

R. Charleroi SC (Belgie)

Riga FC (Lotyšsko)

Silkeborg IF (Dánsko)

Nõmme Kalju FC (Estonsko) / FK Partizani (Albánie)

Nenasazení

St. Patrick's Athletic (Irsko) / FC Hegelmann (Litva)

Hammarby Fotboll (Švédsko)

Racing FC Union Luxembourg (Lucembursko) / FC Dila Gori (Gruzie)

Legia Varšava (Polsko) / FC Aktobe (Kazachstán)

KA Akureyri (Island)