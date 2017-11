Fanoušci Komety to zvládli bez urážek. Před zápasem zasáhl Zábranský

Nedostali do varu fanoušky, kteří tak nemuseli sprostě nadávat a vyvěšovat nenávistné transparenty. V tomto směru úleva. Ale jinak nemá za sebou Kometa fajnový večer. Pardubicím nechala doma dva body, porážka 1:2 v prodloužení nepřišla z čistého nebe. Hosté, z brány jištění Ondřejem Kacetlem si pro úspěch cílevědomě došli. „Vzadu to bylo na jedna s hvězdičkou,“ líčil gólman.

Žádný parní válec. Kometa se proti houževnatým Pardubicím nedostala do ostrého tempa a nechala si odskočit vedoucí Plzeň. „Bylo vidět, že někteří toho v pauze odehráli víc a jiní míň. Věřím, že příště bude náš výkon lepší,“ uvedl brněnský asistent Petr Haken chvíli poté, co Petr Sýkora zhasnul v nastaveném čase ne zcela zaplněnou DRFG Arenu.

Očekávání první: Polepší se fanoušci? Mistr na podzim sbírá sankce za jejich nevhodné chování a majitel a kouč Libor Zábranský už musel zasáhnout. Klub je v měsíční podmínce, hrozí mu uzavření části stadionu. Legrace skončila. Brněnský boss proto před zápasem diskutoval se zástupci spolku Modrobílí. Mluvil důrazně, problém nebagatelizoval.

Požádal příznivce, ať na tribuně zapojí rozum a fandí slušně. „Byl jsem hodně upřímný a nekompromisní, protože se porušila dohoda, která tady mnoho let platila,“ prohlásil Zábranský. „Požádal jsem Modrobílé, aby okamžitě přestali urážet jednotlivce. Je třeba jednoznačně vyvolat diskuzi napříč celou extraligou. Udělat velké setkání se všemi extraligovými fankluby, pozvat osobnosti extraligy, vzít kapitány, dvě tři hvězdy z každého týmu. Byť si myslím, že bylo dobrým záměrem zpřísnit disciplinární řád, spousta lidí toto rozhodnutí vnímá negativně. Za APK si musíme otevřeně říct, že jsme zpřísnění disciplinárního řádu asi nebyli schopni fanouškům pořádně odprezentovat. Je potřeba chybu napravit, postavit se tomu čelem a začít víc komunikovat,“ dodal.

Dá se říct, že promluva s „nejvyšším“ na problémové skupinky zabrala. „Neproběhlo tam snad nic,“ odtušil po zápase asistent Haken. „Myslím, že všichni fandili dobře. Byli slyšet. Nešlo poznat, že by to bylo v něčem jiné,“ připojil pardubický gólman Ondřej Kacetl, jenž za sebe pustil jen Zaťovičovu dorážku u brankoviště.

Ten moment si vyčítal. „Časy (Petr Čáslava) to zblokoval, chtěl jsem si jít pro puk a podržet ho. Kluci už byli na ledě dlouho. Moje chyba, nechal jsem pod sebou prostor. Měl jsem tam jít nejdřív hokejkou. Stihl to pode mnou dát,“ popisoval své jediné zaváhání.

Hosté vedli po brejku, při kterém dostal Rostislav Marosz šanci k nápravě své špatné přihrávky. Na druhý pokus zvolil střelu a z křídla procedil puk za Marka Čiliaka. Strategická bitva dospěla do prodloužení, na jehož začátku zaúřadovalo Sýkorovo dělo z dálky. „Dali jsme na přesilovku to nejlepší, co jsme měli, abychom získali druhý bod,“ líčil asistent Pavel Marek, jenž ocenil Kacetlovo představení. „Ve spoustě těžkých situací nás podržel.“

Tlak Komety, jíž se nevešel do sestavy Expardubičák Lukáš Nahodil, však nebyl takový, jaký měl být. Energií kypěla jen čtvrtá formace, kterou vedl mladík Nečas. Křídelníci Mallet se Zohornou vypadali, že proti svému bývalému klubu klidně nechají na ledě kus zdraví. „Svým pohybem dělají soupeřům problémy,“ přikývl Haken. Sterilní koncovka se však týkala i tohoto tria. Proto Kometa shrábla upocený bodík. „Výborný zodpovědný výkon,“ znělo naopak z kabiny vítězů.

