LM ONLINE: Dvě velké bitvy! Liverpool hostí Real Madrid, PSG hraje s Bayernem

Kylian Mbappé otevřel skóre proti Barceloně
Kylian Mbappé otevřel skóre proti BarceloněZdroj: ČTK / AP / Bernat Armangue
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
Fotbalová Liga mistrů pokračuje v úterý a ve středu čtvrtým kolem ligové fáze. Pět týmů zatím neztratilo ani bod a v případě další výhry prakticky jistě stvrdí postup do vyřazovací části. Obhájce trofeje Paris St. Germain v souboji dvou stoprocentních týmů přivítá Bayern Mnichov, dosud bezchybný Real Madrid se představí v Liverpoolu. PSV Eindhoven s brankářem Matějem Kovářem bude hrát na hřišti Olympiakosu Pireus. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Liga mistrů 2025/2026

LIVE
00Detail
LIVE
03Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport1,334,611Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport2,53,72,6Detail
LIVE 1. poločas
01Tipsport3,23,52,15Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport2,63,42,7Detail
LIVE 1. poločas
10Tipsport1,7544,6Detail
LIVE 1. poločas
11Tipsport5,23,91,65Detail
LIVE 1. poločas
10Tipsport1,15720Detail

Fotbalisté Neapole ve 4. kole Ligy mistrů doma hráli s Frankfurtem bez branek. Oba týmy přitom v úvodních třech kolech inkasovaly dohromady dvacet branek, ale tentokráte si v obraně vedli mnohem lépe. Mají tak shodně po čtyřech bodech.

Frankfurt si nemohl vzít do Neapole své fanoušky, jelikož poslední vzájemný souboj v roce 2023 poznamenaly výtržnosti a také zatýkání. Kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením byl dnes klid, ovšem nejen v ochozech, ale i na hřišti, kde dominovaly obrany.

A když už ta hostující pustila domácí do šance, byl připraven brankář Zetterer. Ten podržel tým u dvou dobrých střel Neapole i při závěrečném náporu. Hosté pak měli velkou šanci v 73. minutě, ale brankář Milinkovič-Savič reflexivně vyrazil ránu zblízka mířící nad jeho hlavu.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal440011:012
2Paris SG330013:39
3Bayern330012:29
4Inter Milán33009:09
5Real33008:19
6Dortmund321012:77
7Manchester City32106:27
8Newcastle32018:26
9Barcelona32019:46
10Liverpool32018:46
11Chelsea32017:46
11Sporting32017:46
13Karabach32016:56
14Galatasaray32015:66
15Tottenham31203:25
16Eindhoven31118:64
17Atalanta31112:54
18Frankfurt41127:114
19Neapol41124:94
20Marseille31026:43
21Atlético31027:83
22Club Brugge31025:73
23Bilbao31024:73
24Saint Gilloise31023:93
25Juventus30216:72
26Bodo/Glimt30215:72
27Monaco 30213:62
28Pafos30211:52
29Leverkusen30215:102
30Slavia40222:82
31Villarreal30122:51
32FC Kodaň30124:81
33Olympiacos30121:81
34Kajrat30121:91
35Benfica30032:70
36Ajax30031:110
  • Osmifinále
  • Play-off

