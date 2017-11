Kouč Augusta končí v Boleslavi. Klub dočasně převezmou Žabka a Ujčík

"Bylo to pro nás velmi těžké rozhodnutí. Patrik do klubu po lidské stránce velmi dobře zapadl a o to víc nás to mrzí. Tím spíš, když jsme chtěli jít určitou cestou, o které jsme mluvili před začátkem sezony. Situace se nicméně stává čím dál méně udržitelnou a my museli jednat, dokud je čas," uvedl na klubovém webu generální manažer Jan Tůma.

Osmačtyřicetiletý Augusta přišel do Mladé Boleslavi před sezonou, kdy nahradil Františka Výborného. Ambiciózní středočeský klub, který v minulé sezoně postoupil do semifinále play off, prohrál čtyři z posledních pěti zápasů a v tabulce ho od poslední pozice dělí jen tři body.

"Odvoláním trenéra Augusty v žádném případě nesvalujeme vinu pouze na něj. Valnou část odpovědnosti nesli a nadále ponesou především hráči. Hlavně oni si musí uvědomit, o co se tu hraje," uvedl Tůma.

Bruslařský klub v létě i v průběhu sezony udělal řadu změn v kádru, angažoval například útočníky Jakuba Valského, Tomáše Knotka, Petra Holíka nebo obránce Oldricha Kotvana či Ronalda Knota. I s jejich přispěním se chtěl pohybovat v horní části tabulky a bezpečně se držet na pozicích zajišťujících postup do play off.

"Od nové sezony by mělo být vše jiné, změna byla nesmírná. Výrazně se obměnil kádr, kompletně jsme změnili trenéry, vizi a styl hry," uvedl předseda představenstva a většinový majitel klubu Jan Plachý na začátku září. Po dvou a půl měsících je ale již jasné, že u toho nebude Augusta, pro nějž to bylo premiérové extraligové angažmá.

Mladá Boleslav je druhým klubem v soutěži, který v této sezoně odvolal trenéra. Na konci října skončil na střídačce Sparty Jiří Kalous, jehož nahradil Výborný.

