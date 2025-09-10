Vary schytaly sedmičku od Vítkovic, Yetman dal hattrick. Beránek: Vzadu jsme se zbláznili
Ondřej Beránek vykročil za obhajobou koruny krále extraligových kanonýrů dvěma trefami. Hostující Chad Yetman zaznamenal hattrick. „Je to velmi dobrý start pro náš tým. Šli jsme do zápasu sebevědomě a ukázali to. Moc dobrý výkon,“ usmíval se vítkovický střelec. Karlovy Vary v úvodním kole dostaly doma výprask 4:7. Tým Václava Varadi zhasl Energii organizovanou obranou, důrazem i údernou silou a efektivitou. Sedm gólu dostal celek z lázeňského města naposledy před pěti lety od Třince.
V 16. minutě usměrnil Beránek šikovně před brankou nahození od modré čáry a pak vítězoslavně bouchnul do plexi. V tu chvíli srovnal dvoubrankové vedení Vítkovic. Na konci druhé části přidal ještě jednu trefu, další trefu přidal z polohy klečícího střelce na konci druhé třetiny. Jenže to bylo ze strany Energie asi tak všechno.
„Těžký zápas. Vlítli jsme do něj docela dobře, deset minut jsme hráli svoji hru. Pak jsme se vzadu zbláznili. Bylo tam strašně chyb a soupeř toho využil. Jednoznačně vyhrál,“ vracel se Beránek.
V úvodu zahalil Vítkovické v pásmu oblak černých karlovarských dresů. Jenže jejich gólový song „Thunderstruck“ od AC/DC nezaburácel. Dominik Hrachovina v páté minutě vytáhl parádní zákrok po ráně Jiřího Černocha bez přípravy a záhy zahřmělo na opačné straně, když Dominika Frodla z první střely hostů propálil Joe Leahy.
Musíme jít dál, říká Beránek
Od té doby Vítkovice začaly předvádět hokej podle Varaďova střihu. Účinně dotírali v útočném pásmu a na středu zachytávali rozehrávku, takže se Karlovarští najednou nemohli dostat k nim domů. Pokusy o uvolnění často končily zakázaným uvolněním, takže se hra vlekla jak šňůry aut před kruhovými objezdy ve městě.
Vítkovický vagón se utrhl poté, co si Anthony Nellis si po kolmé přihrávce vychutnal Frodla bekhendovým blafákem a strhl opět vedení na stranu ostravského celku. Zbrzdila ho jen přestávka, Chad Yetman po 26 sekundách druhé části vyhnal karlovarského gólmana na střídačku. Premiéry za Energii se tak velmi brzy dočkal taky Daniel Král, jedna z posil. Ale nejprve si krkolomnou rozehrávkou pod tlakem zkomplikoval situaci a pak Yetman překonal i jeho. Ostravané odskočili o čtyři góly, ovládli led a domácí najednou kolikrát nevěděli, kam dřív skočit.
„Chtěli jsme zvítězit, zvlášť v prvním zápase doma, trošku se naladit, pomohlo by to hlavně i kabině. Ale stalo se, musíme jít dál,“ řekl Ondřej Beránek. Jeho schopnost střílet góly byla jedním z mála pozitiv domácích. „Jsem rád, že se to povedlo, zvedá mi to sebevědomí, jenže se hraje o důležité body a to jsme nezvládli,“ dodal.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|1
|1
|0
|0
|0
|8:2
|3
|2
Pardubice
|1
|1
|0
|0
|0
|7:1
|3
|3
Vítkovice
|1
|1
|0
|0
|0
|7:4
|3
|4
Brno
|1
|1
|0
|0
|0
|4:2
|3
|5
Plzeň
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|6
Sparta
|1
|1
|0
|0
|0
|3:2
|3
|7
M. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|8
Č. Budějovice
|1
|0
|0
|0
|1
|2:3
|0
|9
Kladno
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|10
Litvínov
|1
|0
|0
|0
|1
|2:4
|0
|11
Liberec
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|12
K. Vary
|1
|0
|0
|0
|1
|4:7
|0
|13
Olomouc
|1
|0
|0
|0
|1
|2:8
|0
|14
Mountfield
|1
|0
|0
|0
|1
|1:7
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž