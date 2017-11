Kacetl si po výhře klepal na zuby: Snad jsou šmudly konečně pryč

Tekl z něj pot. Aby ne. Ondřej Kacetl vytáhl proti Liberci 35 zákroků, za jeho záda proklouzl jen jeden puk a Pardubice vyhrály 5:1. „Výsledek vypadá pěkně a jednoduše. Ale bylo to hodně těžké,“ vydýchával. Nebyla to od něj zdvořilostní formulka, byl to zápas v hodně ostrém tempu, kdy se soupeř hodně tlačil do střelby. Ale Kacetl tým držel, už podruhé v řadě mají body pro Dynamo jeho podpis.

Nakoplo vás to úvodní ubráněné oslabení 3 proti 5?

„Kluci ho výborně ubránili. Jestli měl Liberec jednu, dvě střely? Asi. Byla to výborná práce, kluci se vraceli, skvěle makali jeden za druhého, blokovali střely a tak to bylo celý zápas. Říkal jsem to už minule po zápase v Brně a musím to zopakovat znovu. Podle mě to byl výborně odpracovaný a zodpovědný výkon od všech.“

Vedli jste na začátku druhé třetiny 3:0. V minulosti se několikrát stalo, že Pardubice takhle rozjetý zápas ještě dokázaly ztratit. Teď hlavy fungovaly lépe?

„Všichni jsme se soustředili, hráli pořád dál zodpovědně. Možná nějak za stavu 4:1 jsme si mohli říkat, že už je to asi dobré, to byl pomalu konec, ale dřív ne. Stalo se nám to s Kometou doma, vedli 3:0 doma a bum, prohráli jsme. Přesně vím, kam míříte. Tentokrát jsme podruhé za sebou vydřeli výhru, bylo to pro nás moc důležité, protože v tabulce to je vzadu hodně nabouchané na sobě.“

Dlouho jste nechytal, 29. září jste ztratil pozici jedničky, právě v zápase s Kometou, který jste prohráli. Ve středu v Brně jste ale chytal skvěle, teď další dobrý výkon. Cítíte na sobě, že jste zpátky?

„Vzpomněl jsem si, jak mě Brno stálo místo. Ale když jsme tam jeli, tak jsem si říkal, jak to není možný, že se to musí zlomit. A stála při mě hromada štěstí, zůstal mi puk třeba mezi nohama a ani nevím, jak se tam dostal. Ale to k tomu patří. Věřil jsem, že po té práci, kterou mám za sebou, to přijít prostě už muselo. Některé ty šmudly, co mi tam padaly, byly frustrující. Doufám (klepe na zuby), že to je už pryč.“

Když si brankář věří, najednou velké zákroky přicházejí samy?

„Je to lehčí, najednou vidíte volné hráče, snadněji se vám chytají puky, lépe se pohybujete. Najednou to cítíte všude kolem sebe, vy pomáháte klukům, oni zase vám.“

Užije si pak člověk zázračné zákroky, jak jste na břiše proti Redebnachovi zvedl lapačku a vytáhl na poslední chvíli gólovou střelu z brány?

„Něco mě to štrechjhlo, asi ruku. Betonem jsem puk nejdřív vyrazil před sebe, pak jsem jenom máchnul rukou. A přesně to bylo ono, v tu chvíli máte štěstí, najednou uděláte rozhodnutí, které je správné.“

Jak byla v hlavě vlastně náročná doba od Brna k Brnu? Co všechno se vám od 29. září do 15. listopadu honilo hlavou?

„Milan Klouček chytal výborně a podporovali jsme se stejně, jako když jsem v brance já. Na tom se nic nemění. Dostal jsem jeden zápas v Chomutově, prohrálo se, takže nic a do branky šel zase on. Musím pracovat, pilovat detaily, mít pořád čistou hlavu a soustředit se na každý puk. To je moje hlavní práce.“

Jasně, ale během té doby brankáře asi napadá všechno možné, ne? Nechytá, tým nevítězí, přitom on přišel jako jednička, která to má zařídit...

„Jo, ale někdy to tak není. Podívejte se na Montreal, Carey Price je velký gólman a taky s ním tým nevyhrával. Někdy to nemusí být vyloženě brankářem. Bavili jsme se o tom se Salfou (generální manažer), brankář udělá vyloženě sám jeden zápas ze třiceti. Jinak je to vždycky výkon celého týmu, co rozhoduje zápas, tedy i gólmana. Jenže ne jenom jeho.“

Tedy hlavní je, nepustit do hlavy brouka, který tam začne hlodat, jak za všechno může jen gólman?

„Přesně tak, vždycky je potřeba mít hlavu pozitivní, nehrabat se v tom a makat. Štěstí si k vám pak cestu najde, když dřete.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:27. Marosz, 19:11. P. Sýkora, 20:29. Rolinek, 53:20. Treille, 58:23. Beran Hosté: 22:41. P. Jelínek Sestavy Domácí: Kacetl (Klouček) – Čáslava (A), Trončinský, Wishart, Cardwell, Mojžíš, Holland, Ščotka – Rolinek (C), Marosz, P. Sýkora (A) – Treille, Tomášek, Perret – Beran, Dušek, J. Sýkora – Vondráček, Poulíček, M. Kaut. Hosté: Will (Janus) – Ševc (C), Havlín, Šmíd (A), Jánošík, Derner, Kolmann, Pyrochta – L. Krenželok, P. Jelínek (A), Jašek – M. Kvapil, Bulíř, Bakoš – Ordoš, Redenbach, Lakatoš – J. Vlach, J. Stránský, Bartovič. Rozhodčí Bulanov, Pražák – Pešek, Klouček Stadion Tipsport arena Návštěva 8032 diváků

