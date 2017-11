Sebevědomá Plzeň. Kubalíka nahradil junior, Pour hrál jako Jágr

Žádný nákup nové hvězdy. Aspoň prozatím ne. V prvním duelu bez Kubalíka, nejlépe střílejícího a nejvíce vytěžovaného hráče soutěže, si Plzeň poradila z vlastních zdrojů. Na křídle druhé formace naskočil teenager Jakub Pour. Odehrál 13:28 minut, tedy zhruba jako Jaromír Jágr po návratu do sestavy Calgary Flames po zranění.

„Máme na prvním místě juniorku i starší dorost. Všechno u mančaftu funguje. Tak jsme dali šanci juniorům a zvládli to výborně,“ prohlásil trenér Čihák na adresu sotva plnoletého Poura, devatenáctiletého Matěje Chalupy a o rok staršího beka Lukáše Kaňáka.

Největší šanci si vysloužil Pour, jenž měl v lajně Jaroslava Kracíka a Miroslava Indráka. „Trenér juniorů si ho pochvaluje, ten kluk si to zasloužil,“ podotkl Čihák s tím, že dnes se nadaný útočník vrátí do juniorky. Plnohodnotná náhrada za Kubalíka se bude hledat dál. „Dominik byl střelec, tahoun. Je to velký zásah do sestavy,“ připustil kouč. Věří však, že vyskočí někdo jiný a nechá na reprezentantovy trefy zapomenout.

V Jihlavě to bylo spíš o bránění, zodpovědné hře. „Tým se semknul a skvěle to odmakal,“ pochvaloval si Čihák. „Za sebe říkám, že bychom měli hlavně udržet Kubu Kindla, který vnesl do naší obrany větší klid,“ prohlásil brankář Miroslav Svoboda.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 58:25. F. Seman Hosté: 17:07. Indrák, 44:03. Stach Sestavy Domácí: Škarek (Volden) – Suchánek, de la Rose, Ulrych, Stříteský, Kajínek, Bryhnisveen, Půža – Jiránek, Skořepa (A), T. Kubalík – Zeman, F. Seman, Čachotský (C) – Anděl, M. Hlinka, Žálčík – D. Váňa, R. Hubáček, Diviš (A). Hosté: M. Svoboda (Hylák) – J. Kindl, Jones, Moravčík, L. Kaňák, Kvasnička, Čerešňák, D. Sklenička – Schleiss, Mertl, Gulaš (C) – Pour, Kracík, Indrák (A) – Stach, Kratěna, Straka – M. Chalupa, Preisinger, Hollweg (A). Rozhodčí Pešina, Souček – Polonyi, Rampír Stadion Horácký zimní stadion, Jihlava Návštěva 5639 diváků

