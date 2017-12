Včera dal gól Slavii, dnes Spartě. Dukla na dno nepatří, říká Dostálek

Za stavu 1:4 byste asi prohru v prodloužení brali všema deseti. Není ale po obratu na 5:4 pouhý bod s trochu hořkou příchutí?

Jak se to vezme. Prvních dvanáct minut bylo z naší strany něco příšerného. Sparta nás dostala pod obrovský tlak a my nebyli schopni reagovat. Do hry nás trochu dostal gól na 1:2, pak jsme ale po zbytečných chybách zase dostali dvě branky. Za stavu 1:4 jsme si řekli, že nemáme co ztratit a jdeme do toho po hlavě. Byli jsme Spartě rovnocenným soupeřem, dostali jsme se do vedení, nějaké další šance jsme neproměnili. Prodloužení pak už je vyloženě vabank, kdo s koho. Určitě ale nemáme hlavy dolů, odvážíme si cenný bod, což by v půlce zápasu nikdo nečekal.

V některých fázích zápasu jste ale soupeře vyloženě přehrávali. Proč to takhle nešlo od samého začátku?

Těžko říct, možná jsme se trochu zalekli toho, že jsme na Spartě, že mají kluci na dresech to esko. Takhle ale do zápasu nemůžeme vstupovat, rozhodně ne na Spartě.

Do utkání jste osobně vlétl jako velká voda, už při prvním střídání jste mohl poslat Duklu do vedení. Co chybělo?

Chtěl jsem vystřelit pod vyrážečku, ale trefil jsem gólmanovi hokejku. Kdyby to šlo o kousek víc k tělu, tak to tam možná spadlo. Těch šancí, které jsem dnes měl proměnit, bylo ale daleko víc.

Gólu jste se nakonec dočkal ve druhé třetině. Situaci přezkoumával rozhodčí, zda se nejedná o vysokou hůl. Měl jste jasno, že se jedná o regulérní branku?

Měl jsem hokejku u pasu, když jsem to tečoval, takže jsem osobně věřil, že to gól je. Jistý si ale člověk v té rychlosti není samozřejmě nikdy, takže jsem byl rád. Dost nás ten gól na 2:4 nastartoval.

Ještě včera jste hrál za Motor proti Slavii ve WSM lize, dnes další zápas za jiné mužstvo v jiné soutěži. Jak hektické to pro vás bylo?

Jsem na to už zvyklý. Takhle jsem pendoval, už když jsem hrál na Kometě. Zavolali do Přerova Zítra hraješ tady, tak jsem si sbalil věci. Když chce člověk hrát, tak ty přesuny neřeší, osobně jsem se na dnešní zápas strašně těšil.

Včera jste vstřelil gól Slavii, dnes Spartě. To je z osobního hlediska dost úspěšný víkend.

Jsem rád, že to tam konečně začlo padat. V Budějcích jsem se ze začátku trápil, teď už to vypadá, že bych ty góly snad i dávat mohl. Především jsem ale rád, že jsou ty branky platné pro tým a jsou z toho nějaké body, na osobní statistiky vůbec nehledím.

V sobotu jste hrál WSM ligu, dnes nejvyšší soutěž. Je přepnutí o úroveň výše pro hokejistu složité?

Já se to snažím neřešit, ale rozdíly tam samozřejmě jsou. Je znát, že jsme o schod výše. Člověk musí být rychlejší v rozhodování, nemá tolik času zpracovat si kotouč, hned má na zádech hráče. Je to hodně rychlé, člověk se s tím chvilku srovnává. V první třetině to bylo znát a trochu jsem s tou změnou pral, pak už jsem se srovnal.

Změna je to i v tom, že včera jste Budějovicím pomohl do čela tabulky. Dnes jste se hlásil v týmu, který je ve své soutěži poslední.

Můj přístup je stále stejný – v Budějcích makám, chci, abychom vyhrávali. To samé tady. Aby se Dukla odlepila od toho dna, protože si myslím, že tam ten tým nepatří. Jede celých šedesát minut na doraz, chybí ale proměňování tutových šancí. I dneska jich bylo dost, my je ale nedali a Sparta toho pak využila.

Máte za sebou dva starty za dva kluby o jediném víkendu. Co vás čeká teď?

Vracím se do Budějovic a ve středu bych měl hrát proti Havířovu. Jestli se objevím znovu na Dukle, záleží na domluvě obou klubů, na to jsem malý pán. Pokud se ale tahle možnost objeví, určitě si rád zahraju extraligu a klukům zase pomůžu.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:56. Pech, 11:54. Kudrna, 23:37. Pech, 26:20. P. Vrána, 58:23. Říčka, 60:23. Jarůšek Hosté: 15:04. Rys, 26:59. Dostálek, 33:19. Žálčík, 35:35. de la Rose, 46:29. de la Rose Sestavy Domácí: Aittokallio (34. Honzík) – Z. Michálek, T. Pavelka, Kalina, Mikuš, Tomáš Dvořák, Švrček – Jarůšek, P. Vrána (A), Říčka – Kudrna, Pech, Smejkal – Forman, J. Hlinka (C), Kumstát (A) – Uher, Černoch, Reichenberg – Rousek. Hosté: Volden (Škarek) – Suchánek, de la Rose, Šidlík, Stříteský, Ulrych, Kajínek, J. Zdráhal, D. Váňa – Jiránek, Skořepa (A), Dostálek – L. Květoň, Zeman, Čachotský (C) – Anděl, F. Seman, Žálčík – Diviš (A), Rys. Rozhodčí Hodek, R. Svoboda – Blümel, Pešek Stadion O2 arena, Praha Návštěva 8041 diváků