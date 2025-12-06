Narodil se nový Schick?! I Liberec poznal sílu žhavého teenagera z Dukly
Roste v Česku nový Patrik Schick? Proč ne! Dobře si zapamatujte jméno Michala Kroupy. V Dukle citlivě pracují s nevšedním talentem hráče, co prošel akademií Slavie a před čtyřmi lety kariéru málem odpískal. Osmnáctiletý bombarďák v posledních dvou ligových startech zapsal dva góly. Minule proti Baníku, v sobotu skóroval i v remízovém duelu s Libercem (1:1). Páni!
Okolo Michala Kroupy se v posledních týdnech a měsících dějí bláznivé věci. V ročníku 2024/25 se stal nejlepším střelcem nejvyšší dorostenecké soutěže, v patnácti duelech pálil přesně v sedmnácti případech. Na Dukle samozřejmě zbystřili, v přímém přenosu sledovali prudký vývoj kluka ze Psár. A tak se v srpnu stalo, že fyzicky solidně disponovaný útočník podepsal na Julisce první profesionální kontrakt kariéry.
„Michal Kroupa je hráč, který přichází do profesionálního fotbalu z dorostu, a to s ročním předstihem oproti běžnému přechodu z mládeže. V nejvyšší dorostenecké lize jednoznačně přerostl konkurenci, zejména díky mimořádnému počtu vstřelených branek,“ vysvětloval důvody podpisu sportovní ředitel Martin Hašek.
Kdo by řekl, že Kroupa bude muset kariérní milník chvíli vstřebat, pletl se. Teenager nastoupil v létě k prvnímu zápasu v ČFL a premiéru podbarvil hattrickem. Mimochodem, v aktuální sezoně pálí všude, kam přijde. O třetí lize řeč byla, Kroupa skóroval i v MOL Cupu a Chance Lize. I proto byl prvně nominován na sraz U19. Asi nikoho nepřekvapí, že se uvedl gólem do sítě Lichtenštejnska.
Dominik Rodinger, asistent trenéra u A týmu Dukly, mu prý ani neradí, v jakých prostorech by se měl pohybovat v šestnáctce. Realizační tým to nechává vyloženě na jeho intuici. Věří výjimečnému instinktu. A dělá sakra dobře. Kroupa odehrál v nejvyšší soutěži zatím šest utkání s bilancí dvou branek a jedné asistence. Na osmnáctiletého zobáka parádní bilance.
Schick se v lize trefil později
Poprvé se trefil před týdnem na Baníku, naběhl si mezi beky na centr Isifeho a bezpečně zakončil. V sobotu si zase našel místo na zadní tyči a v obležení čtyř (!) libereckých protihráčů poslal Duklu do vedení. Jediné, co mu zkazilo náladu, byl vyrovnávací gól Raimondse Krollise z devadesáté minuty.
Česku se na svět klube nesmírně zajímavý útočník. S podobným střeleckým nadáním jaký měl v osmnácti letech Patrik Schick, momentální superstar německé bundesligy. V lize skóroval dokonce o plných osm měsíců později než Kroupa. I to dokazuje mimořádnost počinu útočníka Dukly.
Přitom ve svých čtrnácti letech byl na pokraji ukončení fotbalové kariéry. V mladším dorostu musel na operaci kolena, které si vyžádalo dlouhou rekonvalescenci. „Po operaci jsem dva roky pořádně nehrál fotbal. Bylo to jednoznačně nejtěžší období v mém životě,“ popisuje na oficiálním webu Dukly. S návratem k milovanému sportu mu pomohli odborníci z oblasti fyzioterapie – Paulína Novotná a Karel Pelikán.
Teď je zdravý. A především hladový, dokázat velké věci. Pro český fotbal by bylo moc fajn, kdyby se Kroupovi dařilo.
