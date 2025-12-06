Předplatné

SESTŘIH: Olomouc - Sparta 0:1. Vydřená výhra na Hané. Pražany zachránil Rrahmani v závěru

SESTŘIH: Olomouc - Sparta 0:1. Vydřená výhra, Pražany zachránil Rrahmani • Zdroj: iSport.cz
Útočník Sparty Albion Rrahmani překonává Jana Koutného z Olomouce
Střelec Sparty Albion Rrahmani slaví gól v Olomouci společně s kapitánem Lukášem Haraslínem
Střídačka Sparty ve velkém slaví gól Albiona Rrahmaniho v Olomouci
Albion Rrahmani v závěru utkání v Olomouci zachraňuje Spartě výhru
Trenér Sparty Brian Priske během utkání v Olomouci
Patrik Vydra ze Sparty během zápasu v Olomouci
Útočník Sparty Albion Rrahmani během duelu s Olomoucí
Chance Liga
Po ostudě na Letné vydřená výhra. Fotbalisté Sparty v 18. kole Chance Ligy vyhráli 1:0 v Olomouci a stáhli náskok vedoucí Slavie na pět bodů. Pražané se na Andrově stadionu snažili napravit šokující domácí prohru s Pardubicemi (2:4), proti bojovné Sigmě se ale dost natrápili. Hanáci měli místy mnohem víc ze hry, dokonce se v prvním poločase radovala z gólu. Trefu Filipa Slavíčka ale sudí neuznal po zásahu VAR, který zjistil ofsajd. O vítězství týmu kouče Briana Priskeho rozhodl v 88. minutě Albion Rrahmani.

Domácím chyběli kvůli karetnímu trestu hned tři zadáci, z toho obvyklí dva stopeři, ve středu obrany tak zaskočili Král s Malým. Hanáci navíc postrádali ze zdravotních důvodů nejlepšího střelce soutěže Vašulína, i s absencemi ale drželi proti favoritovi krok. Ve 12. minutě vystřelil z hranice pokutového území olomoucký Mikulenka, gólman Vindahl si však jeho pokus k zadní tyči pohlídal.

Stejně úspěšný byl také brankář Koutný, který nejprve vyrazil do boční sítě pokus Enemeho a poté pokryl také zakončení Rrahmaniho. Sparta sice během prvního poločasu držela míč téměř dvě třetiny času, ale Sigma se dobře přesouvala v rámci hlubokého obranného bloku a vyrážela do nebezpečných protiútoků.

Ve 40. minutě vypadl po rohovém kopu Vindahlovi míč z rukavic, Tijani ho posunul na Slavíčka, který se zblízka nemýlil. Videorozhodčí však odhalil ofsajdové postavení olomouckého obránce při přihrávce od Tijaniho a hlavní sudí gól odvolal.

Po 10 minutách druhého poločasu nacentroval z pravé strany olomoucký Langer, Navrátil posunul míč patou do prostoru zadní tyče, kde na poslední chvíli zabránil Malému v zakončení Vindahl. O chvíli později se domácí dožadovali pokutového kopu po zákroku Vydry na Šípa, ale rozhodčí vyhodnotili jejich souboj jako čistý.

V 72. minutě se po centru Kadeřábka z levé strany dostal k hlavičce na zadní tyči střídající Kuol, brankář Sigmy Koutný však předvedl úspěšný zákrok. Poté měl dvě nadějné střelecké příležitosti střídající Michez. V první situaci na dlouhou nohu ve skluzu sparťanskou branku přestřelil a vzápětí zamířil jen do náruče připraveného Vindahla.

Rozhodující moment přišel dvě minuty před koncem základní hrací doby. Střídající Mercado našel z levé strany Rrahmaniho, který zblízka k tyči překonal bezmocného brankáře Koutného. Kosovský útočník Sparty se o pět centimetrů vyhnul ofsajdu a sedmým gólem v ligové sezoně potvrdil pozici nejlepšího týmového střelce. Na lídra tabulky kanonýrů olomouckého Vašulína ztrácí dvě branky. Rrahmani rozhodl jediným gólem i úvodní vzájemný duel v sezoně na Letné.

Pražané v květnu v Olomouci ve finále domácího poháru prohráli 1:3, v lize ale na Hané počtvrté za sebou zvítězili. Sigma v nejvyšší soutěži podruhé za sebou utrpěla porážku 0:1 a z posledních tří kol získala jen bod.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia18126037:1342
2Sparta18114333:2137
3Jablonec1795323:1632
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1791731:3028
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1865721:2423
10Bohemians1754814:2019
11Teplice1846819:2518
12Ml. Boleslav18441026:4016
13Pardubice1736820:3315
14Dukla1828814:2514
15Slovácko18351011:2414
16Baník17341011:2113
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

