Slavia i přes prohru s Litoměřicemi dál vede první ligu, Jihlava natáhla vítěznou sérii
Hokejisté vedoucí Slavie v 29. kole Maxa ligy prohráli na ledě čtvrtých Litoměřic 0:1 a mají v čele tabulky už jen dvoubodový náskok na Jihlavu. Dukla prodloužila vítěznou sérii o osmý zápas, porazila domácí Třebíč 4:2 a navíc má oproti lídrovi dva zápasy k dobru.
Utkání dvou nejofenzivnějších celků soutěže nabídlo jedinou branku. Ve 14. minutě ji vstřelil Ondřej Hrabík. Lídr tabulky prohrál třetí zápas v řadě a vstřelil za tu dobu jen jeden gól. Litoměřice se po třetí výhře za sebou přiblížili ke Slavii na rozdíl šesti bodů.
Jihlava v Třebíči jako první inkasovala, ale v úvodu druhé třetiny hosté během necelých pěti a půl minuty třemi brankami skóre otočili. Domácí snížili, ale 28 sekund před koncem při hře bez brankáře zpečetil druhým gólem v zápase vítězství Dukly slovenský útočník Marcel Štefančík.
Třetí Kolín v Chomutově dvakrát vyrovnal a nakonec zvítězil gólem Adama Dlouhého v oslabení 3:2. Středočeši naplno bodovali počtvrté za sebou, Piráti mají na kontě stejně dlouhou sérii porážek. Do sestavy Kolína se po dvou zápasech vrátil druhý nejlepší střelec soutěže Cole Coskey a připsal si jednu asistenci.
Předposlední Poruba se dočkala po sedmi porážkách vítězství, v derby doma přehrála Frýdek-Místek jednoznačně 6:1. Dva góly dal Jakub Kotala. Ostravané se vzdálili posledním Pardubicím B na dvoubodový rozdíl a mají už jen dvoubodové manko na ply off. Východočeši prohráli v Táboře 1:2 po nájezdech. Skoro celý zápas vedli, ale v 55. minutě vyrovnal Josef Hasman. V prodloužení gól nepadl a až v sedmé sérii rozstřelu rozhodl o bodu navíc pro Jihočechy obránce David Bernad.
Maxa Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|29
|17
|3
|1
|8
|88:59
|58
|2
Jihlava
|27
|16
|3
|2
|6
|78:54
|56
|3
Kolín
|29
|16
|1
|4
|8
|80:65
|54
|4
Litoměřice
|28
|15
|2
|3
|8
|88:76
|52
|5
Vsetín
|29
|7
|9
|4
|9
|79:75
|43
|6
Třebíč
|29
|10
|4
|5
|10
|75:81
|43
|7
Přerov
|28
|10
|5
|1
|12
|62:67
|41
|8
Sokolov
|28
|7
|7
|4
|10
|72:84
|39
|9
Tábor
|29
|8
|5
|4
|12
|77:81
|38
|10
Frýdek-M.
|28
|9
|2
|5
|12
|74:81
|36
|11
Chomutov
|28
|10
|0
|6
|12
|72:80
|36
|12
Zlín
|29
|9
|2
|4
|14
|65:83
|35
|13
Poruba 2011
|28
|9
|2
|3
|14
|80:89
|34
|14
Pardubice B
|29
|6
|5
|4
|14
|69:84
|32
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup