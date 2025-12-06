Předplatné

Slavia i přes prohru s Litoměřicemi dál vede první ligu, Jihlava natáhla vítěznou sérii

Litoměřice v Maxa lize zdolaly pražskou Slavii
ČTK, iSport.cz
Maxa liga
Hokejisté vedoucí Slavie v 29. kole Maxa ligy prohráli na ledě čtvrtých Litoměřic 0:1 a mají v čele tabulky už jen dvoubodový náskok na Jihlavu. Dukla prodloužila vítěznou sérii o osmý zápas, porazila domácí Třebíč 4:2 a navíc má oproti lídrovi dva zápasy k dobru.

Utkání dvou nejofenzivnějších celků soutěže nabídlo jedinou branku. Ve 14. minutě ji vstřelil Ondřej Hrabík. Lídr tabulky prohrál třetí zápas v řadě a vstřelil za tu dobu jen jeden gól. Litoměřice se po třetí výhře za sebou přiblížili ke Slavii na rozdíl šesti bodů.

Jihlava v Třebíči jako první inkasovala, ale v úvodu druhé třetiny hosté během necelých pěti a půl minuty třemi brankami skóre otočili. Domácí snížili, ale 28 sekund před koncem při hře bez brankáře zpečetil druhým gólem v zápase vítězství Dukly slovenský útočník Marcel Štefančík.

Třetí Kolín v Chomutově dvakrát vyrovnal a nakonec zvítězil gólem Adama Dlouhého v oslabení 3:2. Středočeši naplno bodovali počtvrté za sebou, Piráti mají na kontě stejně dlouhou sérii porážek. Do sestavy Kolína se po dvou zápasech vrátil druhý nejlepší střelec soutěže Cole Coskey a připsal si jednu asistenci.

Předposlední Poruba se dočkala po sedmi porážkách vítězství, v derby doma přehrála Frýdek-Místek jednoznačně 6:1. Dva góly dal Jakub Kotala. Ostravané se vzdálili posledním Pardubicím B na dvoubodový rozdíl a mají už jen dvoubodové manko na ply off. Východočeši prohráli v Táboře 1:2 po nájezdech. Skoro celý zápas vedli, ale v 55. minutě vyrovnal Josef Hasman. V prodloužení gól nepadl a až v sedmé sérii rozstřelu rozhodl o bodu navíc pro Jihočechy obránce David Bernad.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Slavia291731888:5958
2Jihlava271632678:5456
3Kolín291614880:6554
4Litoměřice281523888:7652
5Vsetín29794979:7543
6Třebíč2910451075:8143
7Přerov2810511262:6741
8Sokolov287741072:8439
9Tábor298541277:8138
10Frýdek-M.289251274:8136
11Chomutov2810061272:8036
12Zlín299241465:8335
13Poruba 2011289231480:8934
14Pardubice B296541469:8432
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

