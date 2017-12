Smoleňák: Do Hradce se nejdu bavit, chci vyhrát! Ve Slovanu to bylo těžké

Sbalil si tašky v Bratislavě, v tamním Slovanu vymažou Radka Smoleňáka ze soupisky. Ne však ze statistik. I měsíc po vyřazení ze soupisky je druhým nejproduktivnějším hráčem týmu, ve 24 zápasech připsal 5 gólů a 14 asistencí. Body se od něj čekají i na východě Čech.

Už se těšíte zpátky do akce?

„Těším se moc. A jsem zároveň zvědavý. Připravený jsem fyzicky výborně, neustále jsem na sobě pracoval, chodil jsem na led a do posilovny hodně poctivě. Chtěl jsem být ready, až se někde domluvím. Na druhou stranu jsem měsíc bez zápasu, už mi to trošku lezlo na mozek… Když se ozval Hradec, jednání nabrala spád a domluvili jsme se poměrně rychle.“

Co rozhodlo pro Mountfield?

„Jednoznačně ambice. Jdu tam a chci pomoci svým dílkem a týmovou hrou, aby bylo to mužstvo úspěšné. Strašně dlouho na to čekám a moc si přeji něco vyhrát. Vždyť já to zažil naposledy v juniorech. S Kladnem jsme to všechno válcovali a od té doby na tyhle pocity čekám. Ostatně čekám už dost dlouho i na play off … Byly tam i jiné organizace, ale nikde mi to nedávalo takový smysl, tak jsem odmítal. Až přišla ta pravá."

Líbí se vám, že klub své cíle říká otevřeně?

„Líbí, protože tak to má být. Já si sem nejdu zahrát hokej, nějak se bavit, nebo něco takového. Jdu se snažit ligu vyhrát. Z jednání se zástupci klubu mám opravdu dobrý pocit a těším se na to.“

Těšíte se i do kabiny? Řadu jejích obyvatel dobře znáte.

„S Bedýnkou (Jaroslavem Bednářem) se známe hodně dobře, v létě spolu chodíme trénovat. Házím mu tam ty žabičky do prázdné… Navíc jsme spolu dělali i trenérské béčko, potkáváme se nějaký ten pátek. S Koukym (Petrem Koukalem) jsme byli v reprezentaci. Bude to v pohodě, myslím, že zapadnu a opravdu chci být jen tím jedním dílkem úspěšného celku.“

Jaroslav Bednář má v Hradci velké slovo, klubový boss Miroslav Schön na něj hodně dá. Bude výhoda mít ho na své straně, že?

„Tak to je jasné. (směje se) Bedýnka je famózní hráč, všichni víme, co umí. Už jsme se spolu ohledně Hradce bavili trochu v létě, nakonec to dopadlo trošku jinak, ale sejdeme se stejně. Nicméně tohle není tým jenom o Bedýnkovi. Je tam řada dalších osobností, počínaje výborným gólmanem Patrikem Rybárem, přes kvalitní beky a samozřejmě útok.“

S kým jste se bavil o své roli?

„Tohle bylo pro mě taky hodně důležité. Už se mi párkrát stalo, že mě někde chtěl sportovní manažer a nechtěl trenér. Nebo obráceně. Prostě v těch klubech neměli všichni lidi na hokej stejný názor a pohled. V Hradci mi všichni říkali to samé. Generální manažer Aleš Kmoníček mi nastínil svou vizi, tu mi poté zopakoval trenér Václav Sýkora. Tohle je pro mě velmi důležité a budu se to snažit svými výkony splatit.“

Nemáte strach, že extraliga bude výkonnostně krok zpátky?

„Nechci ji moc soudit. Byl jsem tady vlastně jeden rok ve Spartě a to už je hodně let zpátky. Každopádně si myslím, že mě už jen tak něco nepřekvapí. Hokej jako takový se každopádně za poslední čtyři roky změnil všude. Ve Finsku, Švédsku, Rusku… Předpokládám, že i v extralize. Jsem na ni zvědavý. Nebojím se, těším se.“

Viděl jste ji někdy v poslední době?

„Koukal jsem na pár zápasů v televizi a hraje tady spousta šikovných hráčů, hodně kvalitních mužstev. Mám pokoru, rozhodně si nemyslím, že budu dělat pět bodů za zápas a mít pohodu. Ale jak říkám, já si sem opravdu nejdu nějak užívat. Nechci nějak poznávat český hokej. Chci úspěch a udělám pro něj opravdu všechno. To je pro mě směrodatné.“

Pravda je, že v Bratislavě jste měl spíše opačné zážitky. Sice jste byl produktivní, ale mužstvo strádalo a prohrávalo. Bylo to těžké?

„Bylo to těžké a je mi to líto. Mrzí mě, že je Slovan tam, kde je. Bohužel zatím nevidím moc cestu, jak by se z toho mohl dostat. Přitom je to tam parádní. Skvělý, nádherný zimák. Neskuteční fanoušci. Všichni lidé, kteří se starají o tým, pro nás udělali všechno. I v kabině jsme měli dobrou partu. Ale bohužel. Dokud tam bude pan (Oldřich) Štefl, tak nevěřím ve zlepšení.“

Škoda pro Čechy. Pro ty bylo tamní angažmá v KHL výhrou, že?

„Naprosto. Krásné město, skvělý život. Strašně bych těm lidem přál nějaký úspěch, aby zase chodil plný zimák a měli z toho radost. Budu klukům fandit na dálku, budu s nimi ve spojení. To je jasné. Ale já už teď mám práci jinde.“