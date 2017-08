SOUHRN MS: Holuša zářil a postoupil do finále, Helcelet je zatím dvacátý

Český běžec Jakub Holuša dosáhl na MS v atletice životního výsledku! Skvělým taktickým výkonem ovládl semifinálový běh na 1500 metrů a poprvé v kariéře postoupil do velkého finále. Pátá disciplína desetiboje čeká Adama Sebastiana Helceleta, který je po čtyřech disciplínách na 20. místě.

Holuša ovládl semifinále a slaví postup!

Devětadvacetiletý mílař Jakub Holuša má doma stříbro z loňského světového halového šampionátu, ale v Londýně dokazuje, že umí běhat i pod otevřeným nebem. V jeho semifinálovém běhu mělo pět soupeřů lepší osobní rekord, ale Holuša si zkušeně hlídal postupovou pozici. Nenechal se zavřít u okraje dráhy a v závěru měl dokonce dostatek sil, aby všechny předběhl.

Tři sta metrů před cílem Holuša věděl, že má dost sil na dobrý finiš. "V jednu chvíli jsem byl zavřený za Marokáncem, tak jsem se jen modlil, aby mi trošku uhnul, abych tam podběhl. Nakonec jsem si ho rukou malinko popostrčil, abych se tam dostal," popisoval novinářům. A když mu udělal prostor i vedoucí Keňan Timothy Cheruiyot, neodolal a doběhl si pro vítězství.

Účast ve finále světového šampionátu pod širým nebem považuje za něco, co mu dosud v kariéře chybělo. "Hodnotím to jako velký úspěch. Ale samozřejmě zatím není konec, uvidíme, jak nakonec všechno dopadne," dodal Holuša.

Dosud jediným českým finalistou MS v běhu na 1500 metrů byl Jan Kubista hned na premiérovém světovém šampionátu v roce 1983 v Helsinkách.

Jakub Holuša za sebou nechal všechny konkurenty a v neděli ho čeká finále • Foto Reuters

Helceletovi první den desetiboje nevyšel

Loňský vicemistr Evropy Helcelet nezačal londýnskou soutěž nejlépe. Stovku zaběhl za 11,28 sekundy a nevyšel mu ani skok do dálky, v němž zapsal 703 centimetrů a rovněž výrazně zaostal za svými možnostmi. V kouli byl výkonem 14,57 jedenáctý, umí ale skoro o metr víc, na osobní maximum nezaútočil ani ve výšce (202).

Čtvrtku zaběhl Helcelet za 49,51 sekundy, jen o setinu pomaleji než při květnovém desetibojařském rekordu v Götzisu, ale z průběžné dvacáté pozice se výš neposunul. "Tři disciplíny byly nepovedené, to bylo zklamání. Snažil jsem se to dohnat ve výšce, pak jsem hodně nakopnul první dvoustovku. Jsem na mistrovství světa, kde by forma měla být nejlepší, ale já se po zranění trošku trápím," řekl České televizi atlet, který se po Götzisu potýkal se zdravotními potížemi.

Adam Sebastian Helcelet skočil na výšce 202 centimetrů a posunul se na 20. místo • Foto Profimedia.cz

Na rozdíl od jiných vícebojařů, kteří po pokažených disciplínách odstoupili, bojuje. "Není frajeřina bojovat, když se někomu daří, ale když se nedaří. Mně se nedařilo dneska. Pak jsem se na konec dne tak nějak rozjel," vykládal. Věří, že podobně jako na loňském mistrovství Evropy v Amsterodamu si ve druhém dnu polepší. "Desetiboj je deset disciplín, ne pět. Počítám s tím, že v sobotu bude nový den a budu jako vyměněný a doženu ztrátu," dodal.

Po každé z úvodních tří disciplín se na první místo průběžného pořadí dostal někdo jiný. Stovku měl nejrychlejší kanadský spolufavorit Damian Warner, dálka pak vynesla do čela Němce Freimutha. Mayer, kterého loni na OH porazil jen světový rekordman Ashton Eaton, převzal vedení po vrhu koulí.

Po výšce už měl Mayer náskok přes sto bodů, ale Kazmirek ho pak na čtvrtce porazil o více než sekundu. Přesto je na tom Francouz celkově o 43 bodů lépe než v Riu, kde součtem 8834 bodů vylepšil národní rekord a stal se šestým mužem historických tabulek.

Zlato slaví Reeseová, Američanky a Fajdek

Americká dálkařka Brittney Reeseová získala v Londýně už čtvrté zlato na mistrovství světa. Její krajanky Emma Coburnová a Courtney Frerichsová se postaraly o senzační double v běhu na 3000 m překážek. Soutěž kladivářů vyhrál už potřetí na MS Polák Pawel Fajdek a také nizozemská sprinterka Dafne Schippersová obhájila titul v běhu na 200 metrů.

V mimořádně vyrovnané soutěži dálkařek dělilo nejlepší čtveřici pouhých šest centimetrů. Reeseová skočila ve třetí sérii 702 cm a vrátila se na dálkařský trůn, který musela v roce 2015 v Pekingu a loni na olympijských hrách v Riu de Janeiro přenechat krajance Tianně Bartolettaové. Ta dnes získala bronzovou medaili výkonem 697 centimetrů.

Mezi dvojici Američanek se vklínila Darja Klišinová, jediná Ruska, jíž atletická federace IAAF loni umožnila start na olympiádě, protože o její dopingové čistotě vůbec nepochybovala. I v Londýně Klišinová startovala pod hlavičkou výpravy neutrálních atletů bez možnosti slavit s ruskou vlajkou a napodobila krajana Sergeje Šubenkova, který vybojoval stříbro na 110 m překážek. "Černý Petr" připadl Ivaně Španovičové ze Srbska, jíž chyběl k bronzu jen centimetr.

Polák Fajdek potvrdil pozici největšího favorita soutěže kladivářů a získal třetí mistrovský titul v řadě výkonem 79,81 m. První muž letošních tabulek, který v červnu v Ostravě vytvořil nejlepší výkon roku 83,44, zpočátku nebyl spokojen, po dvou sériích byl až na sedmém místě a neměl jisté užší finále. Ale dalšími dvěma pokusy se přiblížil na dosah osmdesátimetrové hranici, což nikdo jiný nedokázal.

Polsko je kladivářskou velmoci a stejně jako v soutěži žen si dnes vedle zlata připsalo i bronz zásluhou Wojciecha Nowického. Polskou hegemonii narušil druhým místem Rus Valerij Pronkin. Olympijský vítěz z Ria de Janeiro Dilšod Nazarov z Tádžikistánu skončil až sedmý.

Dálkařka Brittney Reeseová má už čtvrté zlato z mistrovství světa • Foto Reuters

Dvojnásobným a velmi nečekaným triumfem Američanek skončil běh na 3000 m překážek. Favorizované Keňanky předstihla za posledním vodním příkopem nejen vítězná Coburnová, ale i Frerichsová. Na obhájkyni titulu Hyvin Jepkemoiovou zbyl jen bronz.

Hned v úvodu se o rozruch postarala další Keňanka Beatrice Chepkoechová, která zapomněla zatočit na první vodní příkop, musela se vracet a ztratila několik sekund. Pole běžkyň dlouho táhla olympijská vítězka a světová rekordmanka Ruth Jebetová v barvách Bahrajnu, ale v posledním kole jí došly síly.

Nizozemská sprinterka Schippersová obhájila titul mistryně světa v běhu na 200 m časem 22,05 a k bronzu na poloviční trati přidala zlatou medaili. Shaunae Millerová-Uibová z Baham, která měla v Londýně políčeno na dvě zlaté, po selhání na čtvrtce vybojovala alespoň bronz.

Spojené státy zůstaly stejně jako na dvoustovce mužů bez medaile. O největší trumf přišly už předem, protože vítězka nejkratšího sprintu a letos nejrychlejší žena dvojnásobné trati Tori Bowieová se nezotavila ze zranění, která utrpěla při pádu do cíle stovky.

Finále:

Muži:

Kladivo: 1. Fajdek (Pol.) 79,81, 2. Pronkin (Rus.) 78,16, 3. Nowicki (Pol.) 78,03, 4. Bigot (Fr.) 77,67, 5. Sokirskij (Rus.) 77,50, 6. Miller (Brit.) 77,31, 7. Nazarov (Tádž.) 77,22, 8. Marghiev (Mold.) 75,87.

Desetiboj - po pěti disciplínách: 1. Mayer (Fr.) 4478 b. (100 m: 10,70 - dálka: 752 - koule: 15,72 - výška: 208 - 400 m: 48,26), 2. Kazmirek 4421, 3. Freimuth (oba Něm.) 4361, ...20. Helcelet (ČR) 4042 (11,28 - 703 - 14,57 - 202 - 49,51).

Ženy:

200 m (vítr +0,8 m/s): 1. Schippersová (Niz.) 22,05, 2. Ta Louová (Pobř. slon.) 22,08, 3. Millerová-Uibová (Bah.) 22,15, 4. Asherová-Smithová (Brit.) 22,22, 5. Stevensová 22,44, 6. Duncanová (obě USA) 22,59, 7. Emmanuelová (Kan.) 22,60, 8. Gaitherová (Bah.) 23,07.

3000 m př.: 1. Coburnová 9:02,58, 2. Frerichsová (obě USA) 9:03,77, 3. Jepkemoiová 9:04,03, 4. Chepkoechová (obě Keňa) 9:10,45, 5. Jebetová (Bahr.) 9:13,96, 6. Chespolová (Keňa) 9:15,04, 7. Dirová (Et.) 9:22,46, 8. Yaviová (Bahr.) 9:22,67.

Dálka: 1. Reeseová (USA) 702, 2. Klišinová (Rus.) 700, 3. Bartolettaová (USA) 697, 4. Španovičová (Srb.) 696, 5. Ugenová (Brit.) 672, 6. Strattonová (Austr.) 667, 7. Maloneová (Brit. Panen. ostr.) 657, 8. Okagbareová (Nig.) 655.

Kvalifikace:

Muži:

1500 m - semifinále: 1. Holuša (ČR) 3:38,05.

Výška: 1. Baršim (Kat.) 231.

Ženy:

800 m - semifinále: 1. Semenyaová (JAR) 1:58,90.

100 m př. - rozběhy: 1. Harrisonová (USA) 12,60.

100 m př. - semifinále: 1. Pearsonová (Austr.) 12,53.

Disk: 1. Perkovičová (Chorv.) 69,67.