Hladký s Ipswichem vykopal Premier League! Návrat mezi elitu po 22 letech

Český brankář Václav Hladký vychytal nulu v posledním kole Championship proti Huddersfieldu. Jeho Ipswich vyhrál 2:0 a z druhého místa postupuje do Premier League. Bývalý gólman Liberce prošel neuvěřitelnou cestou přes Salford ze čtvrté ligy až do Ipswiche, se kterým si teď zahraje nejlepší ligu světa.

Ipswich Town přivítal doma už jistě sestupující Huddersfield a k jistotě postupu potřeboval bod. Ke klidnému odpoledni napomohl gól Wese Burnse ve 27. minutě. Domácím vyhovoval i výsledek Leedsu, který prohrával se Southamptonem o poločase 1:2 a byly tak splněny dvě podmínky postupu „The Tractor Boys“, ačkoli stačila jen jedna.

Tým mladého kouč Kierana McKenny zvítězil 2:0 a slaví návrat do Premier League po 22 letech.

Ze čtvrté ligy do Premier League

Hladký se na postupu podepsal svou životní sezonou. Své konkurenty nepustil v lize do brány až do 90. minuty dnešního utkání, kdy přenechal místo své dvojce Christianu Waltonovi, který tak zapsal první ligové minuty tohoto ročníku. Gólman opomíjený českou reprezentací vychytal ve 46 zápasech 15 čistých kont.

Jeho cesta na vrchol však byla pořádně klikatá. Ve 28 letech přestoupil do skotského St. Mirrenu, o rok a půl později do týmu League Two Salfordu (čtvrtá liga). Po povedené sezoně si ho všiml třetiligový Ipswich. S ním Hladký postoupil po dvou sezonách do Championship, a přestože minulou sezonu odchytal jediný zápas, stal se jedničkou.

Ve druhé lize strávili modrobílí jen jednu sezonu a hned se posouvají o soutěž výš do Premier League. Václav Hladký bude doufat, že má šťastný pohádkový konec stále před sebou a soutěž si v obrovské konkurenci zachytá.

Z prvního místa měl už před tímto kolem jistý postup Leicester, který se tak po roční odmlce vrací zpět do nejvyšší soutěže. O třetím postupujícím rozhodne playoff, ve kterém budou bojovat Leeds, Southampton, West Brom a Norwich.