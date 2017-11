Kontinentální pohár? Takovou akci Ostrava ještě neviděla, těší se Kudlička

Oštěpařka Barbora Špotáková tak oblékla černé triko za Austrálii a Ocelánii, výškařka Michaela Hrubá modré za Evropu, čtvrtkař Pavel Maslák žluté za Afriku a tyčkař Jan Kudlička červené za Ameriku. „Červená mi jde k vlasům, jsem s výběrem spokojený,“ usmíval se Kudlička

Co vás napadlo, když jste se poprvé dozvěděl, že Kontinentální pohár bude v roce 2018 hostit Ostrava?

„Že to je obrovský úspěch! Nedovedu si ani představit, co všechno tomu muselo předcházet, aby se taková akce přidělila Ostravě. Klobouk dolů před organizačním výborem a všemi, co se na tom podílejí. A je dobře, že do toho jsou zapojeny i školy a děti. Samozřejmě pomohla i Zlatá tretra, což je fenomén. Je na čem stavět. Smekám, že se to tady povedlo dotlačit. Tak prestižní akci, která je jen jednou za čtyři roky, určitě chtělo pořádat víc světových měst. Je to jako malá olympiáda.“

V každé disciplíně bude startovat pouze osm nejlepších atletů. Za každý kontinent dva, budete také bojovat o nominaci?

„Mistrovství Evropy v Berlíně je naše nominační kritérium. Konkurence v tyči je dost tvrdá, protože nejlepší skokani jsou z Evropy - půjdou jen mistr a vicemistr. Ale proč by se nemohla opakovat situace dva roky zpátky, kdy jsem si vyskákal stříbro? Bylo by fajn, kdyby to padlo i příští rok.“

Budete bojovat o evropskou nominaci, ale jste ambasadorem Ameriky. Budete Američanům fandit?

„Rád bych jim fandil přímo z placu a stejně rád bych je i porazil (usměje se). Američtí skokané jsou skvělí. I když se mi zdá, že tam mají víc skokanů než trenérů a jejich skákání je tak dost živelné a nebezpečné. Skáčou mimo doskočiště, s helmami, mají hodně zranění. Je to taková masovka, ale jednou za čas jim z toho vyskočí mistr světa. Tak jako letos.“

V čem je podle vás Kontinentální pohár jiný než mistrovství světa?

„Pro diváka bude zajímavější v tom, že sice bude atletů méně, ale zato ti nejlepší ze všech disciplín. Kdybych se na to šel podívat já jako laik, tak radši půjdu na Kontinentální pohár. Je to zajímavější, než sledovat kvalifikace a spousty lidí na stadionu. Budou tady jen ti nejlepší na světě v jednotlivých disciplínách, Ostrava asi nikdy nic lepšího neviděla.“

Nebude problém s termínem na konci sezony?

„Úroveň a velikost téhle akce je tak zavazující, že všichni atleti, kteří budou pomýšlet na nominaci do výběrů, tomu přizpůsobí přípravu. Aby forma neskončila na srpnovém mistrovství Evropy v Berlíně, ale aby vydržela až do září do Ostravy. Takhle budeme uvažovat všichni.“