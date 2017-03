Washington vyhrál v NBA i v Denveru, Satoranský pomohl třemi body

Proti oslabenému soupeři, kterému chyběli Nikola Jokič, Danielo Gallinari a Kenneth Faried, táhlo Washington duo největších hvězd. Kapitán John Wall si připsal 30 bodů a deset asistencí, Bradley Beal přidal 23 bodů a zpoza trojkové čáry minul jen dva střelecké pokusy. O dalších 22 bodů se postaral Otto Porter.

"Bylo důležité, že jsme dokázali diktovat tempo. Myslím, že se nám to povedlo a odvedli jsme dobrou práci, i když v obraně jsme několikrát špatně spolupracovali a to nás málem o to vítězství připravilo. Nicméně jsme prokázali zkušenosti, dobrou pohodu a utkání nakonec celkem v klidu zvládli," řekl novinářům Beal.

Po 11 bodech přidali zbylí členové základní pětky Marcin Gortat a Markieff Morris, který duel po nakopnutí protihráče a druhém nesportovním faulu nedohrál. Ze střídajících hráčů dal deset bodů Bojan Bogdanovič.

Satoranský se dostal do hry na začátku druhé čtvrtiny a jediné body trefil v 16. minutě, když proměnil střelu za tři body. Další sekundy na hřišti pak přidal ještě v samém závěru utkání. Další duel čeká Washington v pátek v Sacramentu.

Uspěl rovněž čtvrtý tým východní tabulky Toronto, které v New Orleans porazilo Pelicans 94:87. Domácí navíc přišli už v první půli o Anthonyho Davise, který si poranil zápěstí.

Ani osmadvacetibodový náskok z druhé čtvrtiny nestačil na vítězství Sacramentu na palubovce San Antonia. Spurs se i bez Kawhiho Leonarda radovali po kolektivním výkonu z vítězství 114:104 díky obratu ve čtvrté části. Svěřenci kouče Gregga Popoviche navíc triumfovali podeváté za sebou a poosmnácté v řadě dosáhli v sezoně na 50 výher.

Boston po dvou porážkách zabral a odvezl si z Kalifornie cenný skalp lídra NBA Golden State Warriors (99:86). Nejlepšími střelci zápasu byli s 25 body hostující Isaiah Thomas a domácí Klay Thompson.

Výsledky NBA:

Atlanta - Brooklyn 110:105,

Denver - Washington 113:123 (za hosty Satoranský 3 body),

Golden State - Boston 86:99,

Houston - Utah 108:115,

Indiana - Detroit 115:98,

Miami - Charlotte 108:101,

Milwaukee - New York 104:93,

Minnesota - LA Clippers 107:91,

New Orleans - Toronto 87:94,

Orlando - Chicago 98:91,

San Antonio - Sacramento 114:104.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 65 41 24 63,1 2. Toronto 64 38 26 59,4 3. New York 65 26 39 40,0 4. Philadelphia 63 23 40 36,5 5. Brooklyn 63 11 52 17,5

Centrální divize:

1. Cleveland 62 42 20 67,7 2. Indiana 64 33 31 51,6 3. Chicago 64 31 33 48,4 Detroit 64 31 33 48,4 5. Milwaukee 63 30 33 47,6

Jihovýchodní divize:

1. Washington 63 39 24 61,9 2. Atlanta 64 35 29 54,7 3. Miami 65 31 34 47,7 4. Charlotte 64 28 36 43,8 5. Orlando 65 24 41 36,9

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. x-San Antonio 63 50 13 79,4 2. Houston 65 44 21 67,7 3. Memphis 64 36 28 56,3 4. Dallas 63 27 36 42,9 5. New Orleans 65 25 40 38,5

Pacifická divize:

1. x-Golden State 64 52 12 81,3 2. LA Clippers 64 38 26 59,4 3. Sacramento 64 25 39 39,1 4. Phoenix 64 21 43 32,8 5. LA Lakers 64 19 45 29,7

Severozápadní divize:

1. Utah 65 41 24 63,1 2. Oklahoma City 64 35 29 54,7 3. Denver 64 29 35 45,3 4. Portland 62 27 35 43,5 5. Minnesota 63 26 37 41,3

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.