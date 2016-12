Krčmář skončil desátý a přiznal: V posledním kole mě nepodržely lyže

Pětadvacetiletý Krčmář udělal jen jednu chybu na střelnici a za pomoci bouřlivého obecenstva se hnal dopředu. "Jsem naprosto spokojený. Po sprintu jsem se uvolnil, přišel a dokázal jsem si atmosféru užít, ale i ji pozitivně využít," řekl.

Atmosféru na stadionu, kolem střelnice i u trati všichni označují za jedinečnou. Fanoušci české reprezentanty ženou vpřed. "Je to neuvěřitelné, na to nejsou ani slova, kterými bych to popsal," řekl Krčmář a dodal: "V posledním kole v tom kopci, kdy jsem šel přes tři čtyři lidi, to bylo díky těm lidem. My tu necháváme maximum a je to úžasný."

Chvilku bojoval dokonce o osmé místo. Na to se vyškrábal v jednom ze stoupání, ale následně se ve sjezdu propadl zpět. "Trošku mě asi nepodržely lyže v tom posledním kole nebo nevím, co se tam stalo. To je taková kaňka, která mě trochu mrzí, že jsem se o osmičku nepopral, ale jinak naprostá spokojenost," řekl Krčmář.

Do desítky se v této sezoně dostal ve všech dějištích Světového poháru. Dokázal to v Östersundu, dvakrát v Pokljuce a teď i v Novém Městě na Moravě.

Znovu se z výhry radoval Martin Fourcade. Francouz si připsal v sedmém individuálním závodu sezony šestý triumf. "Můžeme mu gratulovat, on se směje, my se honíme o ty další pozice. Není to se záští. Já naopak smekám před tím, co on v dnešní době dokazuje. Ole (Björndalen) taky dominoval x let zpět, ale troufám si tvrdit, že to pole je teď přece jen o něco vyrovnanější. Fourcade je fakt borec," řekl Krčmář.

