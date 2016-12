Český biatlon: Vemte Rusku závody! Hvězdný Fourcade pohrozil bojkotem

Český biatlonový svaz vyzve dopisem mezinárodní unii IBU, aby přijala kvůli ruskému dopingu rázná opatření. Podle šéfa českého biatlonu Jiřího Hamzy je nezbytné odebrat Ťumeni březnové závody Světového poháru. Ze zprávy vyšetřovatele Světové antidopingové agentury Richarda McLarena vyplývá, že v Rusku fungoval státem řízený doping, z kterého v letech 2011 až 2015 těžilo přes tisíc sportovců včetně biatlonistů. Biatlonový šampion Martin Fourcade dokonce pohrozil bojkotem Světového poháru, pokud IBU do ledna v dopingové kauze Ruska nezaujme nekompromisní postoj.

"Úplně mě to dostalo. Říkal jsem si, že to snad není možné a přijde mi to jako sci-fi, že někdo vyčlení státní prachy na takové věci," řekl dnes Hamza novinářům při Světovém poháru v Novém Městě na Moravě.

"Napíšeme nějaký dopis na vedení IBU, že chceme, ať se přijmou patřičná opatření. Jestli to exekutiva vyslyší, nebo ne, to je druhá věc. Ale aféra je tak rozjetá, že si neumím představit, že před tím někdo strčí hlavu do písku," řekl Hamza. Rusko už po skandálu přišlo o únorové mistrovství světa v jízdě na bobech a skeletonu v Soči.

Mezinárodní biatlonová unie dostala od Světové antidopingové agentury (WADA) seznam 31 ruských biatlonistů podezřelých z dopingu. Prezident IBU Anders Besseberg uvedl, že jsou mezi nimi i aktivní závodníci.

Rusko může přijít také o MS 2021

Hamza si myslí, že by IBU měla jednat rázně a už v této sezoně odebrat Ťumeni Světový pohár, který se má konat 9. až 12. března. "Je to nutné, jestli se (biatlon) chceme v očích lidí očistit a nebýt za bandu hlupáků. Musí to být první krok, že jim seberou okamžitě všechny soutěže i na tuto sezonu," řekl Hamza.

Není vyloučeno, že Ťumeň přijde o biatlonové mistrovství světa v roce 2021, o které se při zářijové volbě ucházelo také Nové Město na Moravě. "Nevím, jestli to exekutiva odebere, nebo ne, ale je to logický krok. A je jedno, jestli závody dostane Nové Město, Pokljuka nebo kdo. Jestli se ale chceme očistit v rámci svých rozhodnutí, tak tohle je v podstatě první krok, než nastanou ty další," řekl Hamza.

IBU kvůli obřímu dopingovému skandálu v ruském sportu sestavila pětičlennou expertní skupinu a za týden se má konat mimořádné zasedání biatlonové federace.

Fourcade hrozí bojkotem

Francouzský biatlonový šampion Martin Fourcade pohrozil bojkotem Světového poháru, pokud Mezinárodní biatlonová unie (IBU) do ledna v dopingové kauze Ruska nezaujme nekompromisní postoj. Dvojnásobný olympijský vítěz to řekl norské televizi NRK při aktuální zastávce seriálu v Novém Městě na Moravě.

"Pokud unie nemá k vyřešení problémů dostatek odvahy, musí být aktivní sami sportovci," prohlásil suverén nové sezony, jenž vyhrál pět z dosavadních šesti závodů včetně čtvrtečního sprintu na Vysočině.

Podle zveřejněných podrobností z dopingové zprávy vyšetřovatele Richarda McLarena patří k podezřelým ruským sportovcům 31 biatlonistů a další běžci na lyžích. To potvrdili i zástupci příslušných federací IBU a FIS.

"Rozhodně to není tak, že by se jednalo o jednoho nebo dva. A pokud se do ledna nic nestane, požádám své kolegy z Německa, Norska, Česka, zkrátka všechny, aby nestartovali," prohlásil osmadvacetiletý obhájce křišťálového glóbu.

O nutnosti zaujmout k aféře jasný postoj jsou přesvědčeni i další sportovci, nechtějí ale všechny Rusy předem házet do jednoho pytle. Fourcade, stejně jako například norský veterán Ole Einar Björndalen, chtějí napřed vidět jasné důkazy.

"Pro mne jsou všichni čistí, dokud nejsou usvědčeni," řekl Björndalen, rekordman mezi biatlonisty. "Pokud je ale jen deset procent z toho (McLarenovy zprávy) pravda, je to katastrofa," dodal dvaačtyřicetiletý Nor.

V individuální posuzování sportovců doufá i Rus Anton Šipulin. "Já jsem čistý. Doufám, že z toho nebude zákaz startu pro celou zemi. Snad k tak strašlivému konci nedojde," řekl stříbrný muž čtvrtečního sprintu na tiskové konferenci v Novém

