Balvín o Češích na EuroBasketu: Nebylo to důstojné. Ocampo musí změnit přístup
Dalo by se říct, že národní tým bez něj byl na EuroBasketu jako bez ruky? No, bez několika důležitých centimetrů určitě. Ondřej Balvín (32) v červnu oznámil konec reprezentační kariéry po veřejné slovní přestřelce s Českou basketbalovou federací. Nyní se na sociálních sítích vyjádřil k českému působení na šampionátu velmi podrobně.
Ve chvíli, kdy o vavříny bojuje posledních osm celků před branami čtvrtfinále, už je jasno, že Česko obsadí na EuroBasketu 23. místo z 24 zúčastněných. Díky lepšímu skóre pod sebe svěřenci Diega Ocampa stlačili pouze otloukánka z Kypru.
„Zrovna s Diegem Ocampem mě pojí dlouholetá spolupráce, takže je to složité. Nemyslím si, že je to člověk na špatném místě. Jeho historie s mladými hráči je obrovská. Spíš je problém, že tým není schopen se srovnat s jeho nároky a systémem. Je pravda, že on jako trenér by měl být schopný najít systém, který týmu sedí,“ hodnotil Balvín nesoulad ve filozofii v české reprezentaci a pokračoval.
„Nakonec se obě strany dostaly do konfliktu, protože si nerozuměly. Nevím, jaká bude jeho budoucnost, ale je jasné, že pokud chce být s reprezentací úspěšný, musí najít cestu, jak komunikovat s hráči a změnit přístup,“ reaguje dlouholetá reprezentační opora.
Dlouhé roky byl Ondřej Balvín s 217 centimetry stožárem národního mužstva. Zatímco Ocampův kolovrátek stále volal po větší časové dotaci a trpělivosti, hráči se často shodovali na tom, že jim chybí centimetry a kila. Nejvyšším mužem výběru byl Adam Kejval s 213 centimetry, ale zdaleka nedorostl do pozice lídra. A právě vůdcovství a výška jsou další aspekty, na které Balvín poukázal.
„Moje generace měla překvapivě dost vysokých pivotů. Já a Jan Veselý jsme to dotáhli nejdál. Výšku nenaučíš a mít rád kontakt, či se ho nebát, taky není jednoduché. Namátkou další kluci v mé generaci: Milan Ryska a Filip Sahan už bohužel nejsou mezi námi. Speciálně Milan byl obrovský talent. Slanina, Herman, Vošlajer hráli NBL, ale z různých důvodů už v ní nejsou či nehrají profesionální basket,“ zavzpomínal Balvín na borce kolem sebe.
„Bohužel teď nemáme vysoké hráče, a to je věc, kterou nejde nijak ovlivnit. Máme Kejvala, který se ještě musí hodně učit, ale musí se s ním pracovat. Pak je tu Ondra Husták, ale jeho beru spíše jako hráče na styl Martina Peterky. Hraje zvenku, spíš na pozici 4 než 5,“ zhodnotil současné možnosti reprezentace někdejší pivot Bilbaa či Gran Canarie.
Na hřišti nebyl lídr
EuroBasket 2025 byl kvůli absenci jediné výhry a předposlednímu místu historicky nejhorším v dějinách české reprezentace. „Řekněme si na rovinu, že to nebylo úplně důstojné představení. Tým měl na víc. Myslím, že se sešlo více faktorů. Moje generace si taky prošla tímto procesem, ale nebyli jsme až tak hození do vody. Byl to souvislý přechod, který teď u mladších kluků nenastal,“ má jasno rodák z Ústí nad Labem. Vzpomenul základní atributy, proč to v Rize nemuselo jít hladce. Kromě vysokých pivotů chyběly také mezinárodní zkušenosti a lídr.
„Na hřišti bohužel vyložený lídr nebyl. Osobně mi přijde, že kluci ani ve svých týmech do těchto rolí aktuálně nevyrostli. Výjimkou je pro mě asi Martin Svoboda. Bohužel je to ale stále jen česká liga. Šlo to na něm ale vidět, že měl koule a nebál se hrát. Jako podkošový hráč má ale zase lehčí práci, že se nemusí tolik starat o balón.“
Dle Balvína se naplno projevila absence Tomáše Satoranského. „U nás byl Satoranský. Už jen svou aurou byl lídr na hřišti i mimo něj. To bylo hodně vidět, když jsme byli mladší. Čím starší jsme byli, tím víc hráčů se přidávalo a nebálo se na sebe vzít zodpovědnost, protože ty role jsme měli standardně ve svých klubech. Zdůrazňuju, že jsme do těchto pozic dorostli. Skoro nikdo z nás kromě Satoranského s Veselým nebyl od mládí takový lídr. Tohle je aspekt, do kterého kluci mohou dorůst,“ vyjádřil se Balvín a zmínil, že bylo ale zásadní hrát v zahraničí, protože od cizinců se role tahouna takřka všude očekává.
Na EuroBasketu se objevili hráči Brna, případně písecký Svoboda. Má vůbec vést reprezentační cesta na velké akce z jiných tuzemských klubů, než je Nymburk? Takových případů hráčů, kteří se uchytili a byli skutečně platní, je jako šafránu, ale Balvín jeden takový příklad zmínil.
„Jakub Šiřina vyrostl přes roky v národním týmu. Když začínal v reprezentaci, měl velké problémy se vyrovnat s tlakem. Jak byl bráněn, rychlostí zápasů a kolikrát měl problém i driblovat. Přes ty roky se to ale naučil. I když nebyl nikdy hlavní rozehrávač, stal se z něj nepostradatelný zástupce Satoranského a odváděl skvělé výkony. Je jeden z mála hráčů z NBL, co byl schopen hrát takovou roli v reprezentaci a nebyl v Nymburku,“ pronesl na adresu bývalého spoluhráče z národního mužstva Balvín. Možná to tak byl i jistý pokus o porovnání s Petrem Křivánkem. Brněnský kapitán a rozehrávač má jistě potenciál, ale první EuroBasket kariéry mu nevyšel dle představ. A takových bylo víc, jinak by reprezentace pod sebe nedostala jen Kypr.