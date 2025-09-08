Přestupy v extralize ONLINE: Žádná Sparta. Bek trénoval v Kladně, teď míří do Švédska
Podpisy, přestupy, výměny, příchody borců ze zahraničí i zajímavosti. Všechny extraligové transfery sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 8. září 2025
Švédský Färjestad posílil obránce Ronald Knot (31), s klubem podepsal smlouvu na sedm týdnů. Nahradí zraněného Magnuse Nygrena, který možná podstoupí operaci po zranění v přípravném zápase. „V naší současné situaci je příchod zkušeného hráče ideálním řešením,“ uvedl sportovní ředitel klubu Rickard Wallin. Účastník ZOH 2022 a MS 2023 naposledy působil ve finském IFK Helsinky. V české extralize hrál za Slavii, Mladou Boleslav, Chomutov a Liberec. V létě trénoval 193 cm vysoký pravák v Kladně, jednu dobu se mluvilo rovněž o zájmu Sparty, ale dal přednost zahraničí.
Mladá Boleslav vyřešila problém v brankovišti. K její smůle se zranil brankář Vojtěch Mokry, jenž do týmu přišel na jaře a bude chybět několik týdnů. Do kádru Bruslařů tak vedení zlákalo Fina Niclase Westerholma, který má ve statistikách zapsáno přes dvě stě startů v Liize a nastupoval za SaiPu Lappeenranta a Kärpät Oulu. „Věříme, že nám maximálně pomůže, koneckonců je to šance i pro něj,“ říká na jeho adresu sportovní ředitel Tomáš Vlasák.
Zprávy ze dne 6. září 2025
V rámci sobotního zápasu Ligy mistrů proti Frölundě nastoupil za Spartu mistr světa z roku 2010 Jakub Klepiš! Už jednačtyřicetiletý útočník absolvoval po konci v extraligové Plzni letní přípravu s několika starty v Litoměřicích, které jsou partnerským klubem Pražanů z první ligy. Zda by mohlo jít o dlouhodobější přesun ofenzivního veterána do Sparty, zatím není jasné.
Zprávy ze dne 4. září 2025
Finský útočník Julius Junttila nakonec nebude hrát extraligu za Kladno. Bývalý útočník Mladé Boleslavi strávil s Rytíři deset dnů přípravy, ale smlouvu si v klubu nevybojoval, o čemž Kladno informuje na webu. Junttila patřil v minulé sezoně mezi opory Mladé Boleslavi. V kladenském dresu odehrál i oba přípravné zápasy ve Švýcarsku. „Po důkladném zvážení se sportovní vedení Rytířů rozhodlo čtyřiatřicetiletému forvardovi nový kontrakt nenabídnout,“ uvedl klub s tím, že před startem extraligy nadále intenzivně pracuje na posílení kádru. Během léta už do něj po změně majitele přivedl řadu nových hráčů.
Zprávy ze dne 25. srpna 2025
Na sever Čech se znovu přesouvá americký útočník Jasper Weatherby. V kádru Bílých Tygrů už působil v minulém ročníku, kdy zaznamenal v patnácti utkáních čtyři góly, ke kterým přidal pět asistencí. Pod Ještěd tehdy zavítal na hostování z Pardubic, nyní v Liberci podepsal kontrakt do konce sezony.
Budou za Kladno v příští sezoně hrát dva Finové? Vedení Rytířů před novým ročníkem přivádí na zkoušku zkušeného útočníka Julia Junttilu. Čtyřiatřicetiletý rodák z Oulu v minulé sezoně oblékal dres Mladé Boleslavi, ve kterém si připsal 28 kanadských bodů za 10 gólů a 18 asistencí. V play off se ještě třikrát trefil a sedmkrát nahrával. Středočeši Junttilovým příchodem reagují na marodku během přípravy. Není ovšem vyloučeno, že trojnásobný finský mistr doplní krajana Nika Ojamäkiho a stane se 16. klubovou posilou.
Zprávy ze dne 19. srpna 2025
Vedení Sparty před novou sezonou dotáhlo příchod šesté posily. Novou tváří Pražanů se stává důrazný útočník Adam Raška, který poslední čtyři roky bojoval o místo v NHL. „Moje největší přednost je být na ledě takový hajzl. Znepříjemnit soupeři hru a udělat prostor pro naše kluky, aby se jim hrálo lépe," uvedl třiadvacetiletý rodák z Kopřivnice pro klubový web. VÍCE čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 18. srpna 2025
Po roce v Česku míří William Reilly dál na východ. Kanadský obránce, který v minulé sezoně oblékal dres Českých Budějovic, přestupuje do ruské KHL. Bude hrát za čínský klub Šanghaj Dragons (bývalý Kunlun Red Star), který povede někdejší dlouholetý kouč NHL Gerard Gallant.
Zprávy ze dne 15. srpna 2025
Informace webu iSport se potvrdily. Vítkovice přivádí další zvučné jméno. Za Ostravany bude od nové sezony hrát obránce Jakub Zbořil, který předčasně skončil v Pardubicích, kde mu angažmá nevyšlo úplně podle představ. „Je to hráč, který umí zvládnout těžké momenty utkání. Věřím, že jeho kvalita pomůže týmu na ledě i mimo něj a rychle si získá srdce našich fanoušků,“ uvedl trenér Václav Varaďa pro klubový web. VÍCE čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 7. srpna 2025
Na začátku srpna nadále zůstává bez smlouvy. V bohaté kariéře by ovšem Jakub Klepiš mohl i po konci v Plzni nadále pokračovat v kariéře. Jednačtyřicetiletý útočník se momentálně připravuje s prvoligovými Litoměřicemi, za které by měl nastoupit do čtvrtečního přípravného zápasu se Spartou. „Neznamená to ale, že by bylo vše hotovo a Jakub s námi strávil celou sezonu. Rozhodnutí je nyní jen na něm, z našeho pohledu se jedná o velice platného hráče, který může týmu přinést obrovský přehled a kvalitu,“ uvedl předseda Stadionu Jan Fišera na adresu mistra světa z roku 2010 pro klubový web.
Zprávy ze dne 6. srpna 2025
V Karlových Varech si mohou mnout ruce. I v následující sezoně totiž bude oblékat dres Energie talentovaný útočník Vojtěch Čihař. Juniorský reprezentant, kterého si v letošním draftu NHL vybralo Los Angeles ve druhém kole z 59. místa, se chtěl dál rozvíjet v Tipsport extralize. A vedení Kings mu nijak nebránilo. „Byli jsme připraveni na obě varianty a respektovali bychom jakékoli jeho rozhodnutí. Vojta je pro nás klíčovým hráčem základní sestavy a už v minulé sezóně potvrdil svůj talent na nejvyšší úrovni,“ uvedl sportovní ředitel Jiří Kalous pro klubový web.
Po mistrovské sezoně míří o patro níž. Tomáš Rachůnek se po konci v brněnské Kometě loučí také v Tipsport extralize. Zkušený útočník bude nově oblékat dres Dukly Jihlava v Maxa lize. Klub z Vysočiny, který se v novém ročníku dočká nové haly, získává cennou posilu ve snaze postoupit mezi elitu. „Tomáš je hráč, který ví, co obnáší těžké zápasy. Je to silná osobnost, která umí vzít zodpovědnost na sebe v rozhodujících momentech,“ uvedl jednatel Dukly Bedřich Ščerban pro klubový web.
Zprávy ze dne 4. srpna 2025
Novou posilou hokejové Olomouce se stává slovenský útočník Viliam Čacho, který v uplynulých dvou sezonách nastupoval za Třinec. V kádru Ocelářů by se do základní sestavy nevešel, zatímco na Hané se očekává, že prostoru dostane daleko víc. „Letními příchody se v útoku zvýšila konkurence. Vilo byl už v minulé sezoně na hraně sestavy, v play off nehrál. Je pořád mladý kluk, který hlavně potřebuje hrát a mít větší prostor. V Olomouci by ho měl dostat. Po vzájemné dohodě jsme se proto rozhodli Vila uvolnit. Přeju mu jen to nejlepší do další kariéry,“ hlásí sportovní ředitel Slezanů Jan Peterek.
Zprávy ze dne 1. srpna 2025
Velký příchod do Pardubic. Do nabitého týmu Dynama přichází Jakub Lauko ze zámoří, kde v minulé sezoně NHL hájil barvy Minnesoty a Bostonu. Pětadvacetiletý pražský rodák Lauko si v posledním ročníku NHL připsal za 56 zápasů pět branek a šest asistencí a z Minnesoty se vrátil do Bostonu, kde předtím hrával. Po vypršení smlouvy se však stal nechráněným volným hráčem.
Zprávy ze dne 30. července 2025
Adrien Bartovič podepsal svůj první profesionální kontrakt, dohodl se na dvouleté spolupráci s Libercem. Součástí smlouvy je i následná opce. Osmnáctiletý útočník naváže pod Ještědem na úspěšné působení otce Milana. Adrien právě v Liberci s hokejem začínal, před třemi lety se pak přesunul do Švédska, kde působil v mládežnických týmech Malmö. Jeho slibně rozjetou kariéru však přibrzdila nemoc, před rokem bojoval o život a musel podstoupit transplantaci jater. Do uplynulého ročníku proto vůbec nezasáhl.
„Víme, že to není ještě hotový hráč a budeme mu věnovat čas. Chceme ho rozvíjet a věřím, že zatlačí na hráče v naší základní sestavě,“ doplnil sportovní manažer Michal Birner na adresu českého mládežnického reprezentanta.
Zprávy ze dne 29. července 2025
Očekávané se stalo skutečností. Obránce Jakub Zbořil končí po jediné sezoně v týmu vicemistra z Pardubic. iSport o jeho nepravděpodobném setrvání již dřive informoval. V Dynamu vloni v říjnu podepsal víceletou smlouvu, ale klub na začátku ostré přípravy na nový ročník oznámil na svém webu, že na východě Čech pokračovat nebude. Osmadvacetiletý reprezentační bek opouští Pardubice s bilancí 46 extraligových startů včetně play off, ve kterých zaznamenal dva góly a sedmnáct asistencí.
Zprávy ze dne 27. července 2025
Zkušený obránce Jakub Jeřábek se vrací po devíti letech do mateřské Plzně. Poslední tři roky strávil v Třinci, s kterým získal dva mistrovské tituly. „Především je důležité říct, že Jakub je momentálně zdravý a fyzicky připravený. Věříme, že mu zdraví vydrží. Kuba je velmi zkušený obránce s přirozenými vůdčími schopnostmi. Počítáme s ním jako s jedním z lídrů kabiny. Jsme moc rádi, že jsme se s Kubou dohodli na jeho návratu do Plzně,“ řekl generální manažer klubu Martin Straka.
V průběhu minulého týdne se o tom v hokejovém zákulisí začalo spekulovat, zvěstem se však nedávala patřičná váha. Pak to přišlo. Peter Mueller měl zavolat, že se do Brna nevrátí. A v neděli přišlo oficiální razítko. Americký kanonýr po 18 letech profesionální kariéry zamával hokeji. Žádný další zápas, žádná další show v podání sedmatřicetiletého střelce s výjimečným darem skórovat. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 23. července 2025
Dřívější informace iSportu se potvrdily. Pardubice před nadcházející sezonou oficiálně posiluje obránce John Ludvig. Rodák z Liberce s kanadským pasem, jehož otcem je současný skills kouč Východočechů Jan Ludvig, v posledních dvou sezonách oblékal v NHL dres Pittsburghu a Colorada. Fanouškům Dynama se představil ve videu na sociálních sítích. VÍCE čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 22. července 2025
Hokejisty extraligového Kladna posílí finský útočník Niko Ojamäki. Olympijský vítěz z Pekingu 2022 a mistr světa z roku 2019 hrál naposledy v Klotenu. Ojamäki opouští Kloten po dvou sezonách. V uplynulém ročníku byl ve Švýcarsku spoluhráčem Daniela Audetta, který se také v létě domluvil na spolupráci s Kladnem. Ojamäki v poslední sezoně v 59 zápasech včetně play off vstřelil 17 branek, přidal 19 asistencí a v základní části byl druhým nejproduktivnějším hráčem týmu.
Zprávy ze dne 20. července 2025
Pardubice finalizují soupisku na příští sezonu. Řeší nejen přetlak v defenzivě, který může vyústit v odchod Jakuba Zbořila, ale hlavně také posílení útoku o velké jméno. Podle informací iSportu měl uzavřít s Dynamem dohodu Jakub Lauko. O co konkrétně se jedná, čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 18. července 2025
Co nevidět všechny extraligové týmy rozjedou letní přípravu na ledových plochách. Na stadionech se usilovně mrazí, někde vyrazí do šichty v pondělí, jinde si ještě týden počkají. Leckde usilovně řeší skládanku kádru, třeba zrovna v Pardubicích, kde vyhlásili velmi silnou poptávku po schopném útočníkovi s pravým držením hole. Na radaru je hodně zajímavé jméno. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 16. července 2025
Je hotovo, podepsáno. Hokejové Vítkovice vítají druhou zvučnou letní posilu se slovenským pasem. Víceletou smlouvu u nich podškrábl Samuel Kňažko, bývalý kapitán reprezentační dvacítky, trojnásobný účastník dospělého mistrovství světa a v neposlední řadě bronzový medailista z olympiády. Na stále ještě dvaadvacetiletého klučinu vskutku výživný životopis, nemyslíte? Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 14. července 2025
Hradec Králové dočasně posílil zkušený obránce Lukáš Kovář. Východočechům vypomůže při absenci Tomáše Pavelky. Kapitán týmu se z rodinných důvodů nemůže zapojit do přípravy mužstva. S Kovářem se klub dohodl prozatím do konce září. Mountfield o tom informoval na webu.
Zprávy ze dne 10. července 2025
Hradec Králové vítá novou posilu. Na východ Čech přichází Denis Kusý. Posledním působištěm sedmadvacetiletého útočníka bylo Kladno. Je ale odchovancem Pardubic, za které si v extralize rovněž zahrál. V Mountfieldu podepsal smlouvu na rok s roční opcí.
Zprávy ze dne 9. července 2025
Talentovaný Adam Novotný nebude už v příští sezoně hájit barvy extraligového Hradce Králové. Sedmnáctiletý útočník se rozhodl strávit sezonu před draftem v zámoří, v juniorské OHL bude nastupovat za tým Peterborough Petes.
Zprávy ze dne 3. července 2025
Do prvoligového Tábora míří velezkušený extraligový hráč Jakub Valský. Ten se po konci v českobudějovickém Motoru bude objevovat na ledě Maxa ligy, a to právě v týmu nováčka. V sezoně 2015/2016 v dresu Liberce uzmul mistrovský titul. Šestatřicetiletý odchovanec kladenského hokeje v tuzemské nejvyšší soutěži odehrál 840 duelů a zahrál si i v KHL.
Zprávy ze dne 2. července 2025
Dvě účasti ve finále extraligového play off, zlato z mistrovství světa i místo v zadních řadách na dalším světovém šampionátu. Obránce Libor Hájek po návratu ze zámoří zažil dvě výrazné sezony v dresu Pardubic, s nimiž je smluvně svázán ještě na příští tři ročníky. Po otevření trhu s volnými hráči v NHL se přesto spekuluje o jeho možném přesunu. Podle severoamerických zdrojů sedmadvacetiletý bek sonduje situaci a zvažuje, že podruhé v kariéře zabojuje o místo v nejlepší lize světa. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 1. července 2025
Obránce Jakub Jeřábek už nebude v extralize hájit barvy Třince, s nímž během tří sezon získal dva mistrovské tituly. Oceláři mu po vypršení kontraktu nenabídli prodloužení spolupráce a čtyřiatřicetiletý bek si hledá nové angažmá.
Sparta vítá další posilu. Do klubu přichází finský reprezentant Mikael Seppälä, který tak doplní v zadních řadách jmenovce Niku Seppälä. Hráči nejsou v příbuzenském vztahu. Už včera Pražané oznámili návrat z hostování v případě Dominika Mašina, v defenzivě tak vznikne přetlak.