Zlín našel křídla k lídrovi. Chtějí střílet, těší Pardavého, který (ne)vzdal nároďák
Že by konečně? V hokejovém Zlíně věří, že sehnali správná křídla k centru Petru Holíkovi (33). „Je to nejkreativnější hráč Maxa ligy,“ prohlásil trenér Ján Pardavý, jenž k bývalému útočníkovi Komety stavěl v přípravě dvě posily - navrátilce Roberta Říčku (36) a Fina Samuela Salonena (31). „Tvrdím, že jsme k Holasovi našli vhodné hráče,“ nebál se říct kouč Beranů, kteří rozjedou ve středu proti Slavii čtvrtý pokus o comeback mezi elitu.
Z extraligy je ověřené, jaké spoluhráče potřebuje technik Petr Holík do lajny. Střelce a dobré bruslaře. Když je má, může uplatnit své nápady, důmyslnou a překvapivou přihrávku. Pokud chemie v jeho formaci nefunguje, zmenšuje se i jeho přínos pro tým. Nyní v klubu věří souhře se Salonenem a Říčkou. „Oba chtějí střílet, po každé přesné přihrávce jdou do zakončení,“ pochvaloval si slovenský trenér Ján Pardavý. Nově sestavenému triu věří v přesilovce i při hře pět na pět. Byť se také tihle tři na konci letního drilu společně s ostatními zasekli a nepřinášeli dostatečnou produktivitu v přípravných duelech.
Od středy to má být jinak. Šestatřicetiletý Říčka už s Holíkem válel při svém prvním působení ve Zlíně. V extralize už pro něj po lukrativních štacích ve Spartě, v Kometě či v Pardubicích nebylo adekvátní místo, proto přijal nabídku Beranů. V Baťově městě se mu dařilo, nakopl se odtud k velmi slušné kariéře.
Fin Samuel Salonen působil poslední čtyři sezony ve Francii, v Bordeaux byl v předchozím ročníku nejproduktivnějším hráčem týmu. Angažmá v Maxa lize mu doporučil krajan a jmenovec z obrany Aleksi Salonen. (nejsou příbuzní) Nejen na papíře by měla být tahle formace číslo jedna. Hodně se věří i druhé ve složení Vracovský-Kverka-Válek.
Berani opět budou útočit na nejvyšší mety. Prý je nepřibrzdí „kauza“ pozdě zaplacených dluhů, kterou těsně před startem soutěže řešil Výkonný výbor svazu. Klub z ní nejspíš vyjde maximálně s pokutou, o které bude jednat disciplinární komise. „Všichni jsme věděli, že se to vysvětlí. Zasmáli jsme se tomu. Kabinou to absolutně nezatřáslo,“ ujistil kouč, jehož těší nákup praváků do obrany. Mohl by vylepšit rozehrávku zezadu. „Měli bychom být komplexnější,“ doufal Pardavý a za nejlepší týmy Maxa ligy označil kvarteto Jihlava, Zlín, Vsetín, Poruba.
Zlín má po konci Bedřicha Köhlera víc lídrů v kabině, navíc tišší typy. Trenér jmenoval Říčku, Sedláčka, Šlahaře, Holíka. V širším kádru je také syn bývalého brankáře Romana Čechmánka a generálního manažera Beranů Roberta Hamrly.
A ještě jedna důležitá věc. Pardavý bude během sezony plně k dispozici klubu. Ačkoliv o jeho služby i po výměně trenéra opět stál slovenský nároďák, kde doteď dělal asistenta, připojí se k němu pouze v případě účasti na olympijských hrách. A ani to není jisté. „Z devadesáti devíti procent budu jen ve Zlíně,“ uvedl. „Na rovinu jsme řekli, že je pro nás prvořadý úspěch našeho týmu. Od toho se budeme odrážet,“ doplnil sportovní manažer Jan Srdínko.