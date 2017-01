Tady začínala hvězda. Gabča byla zvláštní bohém, říkají v Jablonci

Koukalová má sportovní geny po rodičích, vždyť její maminka vlastní olympijskou medaili z běhu na lyžích. První biatlonové krůčky dělala pod vedením svého otce. K lyžování s puškou na zádech ale přešla až poté, co si vyzkoušela lyže.

"Gabča byla dobrá lyžařka, snažila se tam uspět. Jeden rok zvládla jen pět závodů ze šesti, na jednoh kolo českého lyžařského poháru byla nemocná, takže nemohla startovat a měla málo bodů," vzpomíná v rozhovoru pro iSport TV otec Karel Soukal.

"Řekli jsme si, že když lyžaři nechtějí, tak zkusíme biatlon. Já v té době pracoval několik let jako trenér biatlonu, měl jsem i juniorské družstvo. Když (Gabča) přišla na střelnici a vzala flintu do ruky, začala se hned trefovat," dodává k prvním biatlonovým začátkům.

Vliv na kariéru olympijské medailistky a vítězky Světového poháru má i Koukalové maminka. Podle ní úspěšné sportovkyni pomáhá, že se odmalička nezaměřovala pouze na sport.

V současnosti je jednou z nejlepších sportovkyň v Česku. Biatlonová hvězda Gabriela Koukalová se sportem začínala v Jablonci nad Nisou, kde ji na lyže postavili rodiče Karel a Gabriela. Jak na úspěšnou závodnici, která obrovsky zvedla popularitu vlastního sportu, vzpomínají v rodném městě? Redaktorka iSport TV vyrazila na sever Čech, kde promluvila s Koukalové rodiči i předsedou místního biatlonového oddílu.

"Gabča se nikdy nezajímala jen o jednu věc, my rodiče jsme také chtěli, aby byla všestranná. Chodila do různých kroužků, piano, modelování, kreslení, ale samozřejmě sport i lyže tam byly taky," prozrazuje.

Koukalová už získala řadu úspěchů a v biatlonu patří k největším hvězdám. Přesto zůstává nohama na zemi. "Gabča je pokorná, to je její velká deviza. Naopak sebevědomí by ve sportu měla mít výš, ale ona ho získá až po výsledku, to také není špatné," chválí Gabriela Soukalová svou dceru.

Na Koukalovou si velmi dobře pamatují i v místním oddíle. "Byla trošku zvláštní. Jak chodila na uměleckou školu, byla lehký bohém, možná jí to i trošku zůstalo. Jednou přišla v bohémských šatech se sukní, šálou a vytahaným svetrem. Tenkrát jsem si neříkal, že bude špičkou světovou biatlonu," přiznává Jan Matouš, předseda biatlonového klubu SKP Kornspitz.

Uznává, že díky Koukalové se v Česku stal biatlon masovou záležitostí. "Gábina popularitu zásadně zvedla. Měli jsme tu i dřív mistry světa, ale vždycky zůstaly zapomenutí. Gábina je ke všemu osobnost a strašně zajímavá," vyzdvihuje Matouš.

