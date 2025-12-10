Červenka slaví jubileum. Snad na mě dort zbude, vtipkoval. Na fotce je politý pivem
Když mluvil s novináři o 40. narozeninách, které zrovna ve středu slaví, tak kouč Radim Rulík šel do trenérské kabiny s talířkem, na němž už ho měl uříznutý. I s vidličkou. „Už ho rozkrojili, jo? To ani nevím. Snad něco zbude,“ vtipkoval reprezentační kapitán Roman Červenka. Uctívaný lídr, jenž v národním týmu odehrál už 216 zápasů a stačí mu tři, aby dorovnal rekordmana Davida Výborného, potom mluvil o tom, jak si váží všech gratulací…
Na velké oslavy není čas. Už ve čtvrtek národní tým odehraje zápas proti Finům (od 18.30 hodin), ale i tak vedení reprezentace pochopitelně nemohlo na oslavence zapomenout.
Ještě před tréninkem v Liberci dostal v kabině dort. Bez svíček, ale s číslem a fotkou. „Tou, jak jsem na Staromáku politej pivem, takže pěkný,“ smál se reprezentační útočník, který připomněl ikonickou fotku z oslav titulu mistrů světa v roce 2024.
A teď už se chystá na pátý olympijský turnaj, nominace ho nemine. Jedinou překážkou se může jevit zdraví.
Potom mluvil o tom, jak se na svůj věk necítí a jak si přeje jediné – právě zdraví. „I to se dá trošku ovlivnit, ale zase ne všechno. Takže i když je to klišé, zdraví je nejdůležitější,“ hlásil Červenka, jenž má od rána telefon zahlcený gratulacemi.
„Vážím si toho, je to fajn. Na druhou stranu mě čeká odepisování, což zabere nějaký čas. Ale to k tomu patří, jsou to kulatiny, no… Takže jsem rád a cením si toho, že se lidi ozvali,“ vykládal oslavenec.
Sám si dort ještě dát nestihl, ale ostatní už si ho nesli. Třeba jako kouč Rulík nebo další asistenti. „Snad něco zbude,“ vtipkoval pardubický útočník, jenž při posledním utkání před pauzou zazářil hattrickem.
Žádnou oslavu ale neplánuje. Je to profesionál se vším všudy, takže dobře ví, že bujará párty by ho přibrzdila na několik dní. Což si nemůže dovolit v tak perném harmonogramu.
„Prosinec je nabitý hlavně tím, že je potom olympiáda. Není čas ztrácet něčím, co mi nepomůže v tom se stoprocentně nachystat,“ hlásí uctívaný kapitán, na němž všichni obdivují právě profesionalitu a to, jak o tělo dokáže pečovat.
„Zaslouží si obdiv. Je to neskutečný profík, umí se připravit nenejen na zápas, ale i na celou sezonu. Kdybyste ho viděli, jak pracuje. To je fantazie. Myslím si, že je to opravdu velký příklad pro mladší hráče,“ říká asistent Jiří Kalous, jenž ho v mládí cepoval na Slavii.
„Ten progres, který udělal, je obdivuhodný. Bylo zajímavý sledovat přerod z toho trochu lehkovážnýho kluka, který hokej miloval a vždycky byl šikovný, až do dnešního lídra. V mládí možná na talent trošku hřešil, ale postupně přešel na profesionální úroveň. Jsem rád, že u toho můžu být,“ hlásí Kalous.
„Je to neskutečný. Člověk ho hltá na tréninku. Jaký má přehled, co umí. Potvrzuje to v extralize i v nároďáku. Mám štěstí, že si s ním můžu zahrát a snažím se toho od něj co nejvíc odkoukat,“ říká obránce Libor Zábranský.
Sám oslavenec z toho nechce dělat velkou vědu. Soustředí se na čtvrteční zápas. A na to, aby vedl reprezentaci v domácím boji proti Finům a následně o víkendu na turnaji ve Švýcarsku. Pak i na olympiádě. O sobě tedy až tolik mluvit nechce.
A co říkal na čtyřicátníky, když ještě hrál? „To snad ani nechtějte vědět,“ smál se. „Možná jim nebylo ani tolik a už mi přišli staří. Já se zatím tak necítím. Uvidíme, jestli to tak bude dál, nebo se něco změní,“ říká dvojnásobný mistr světa.
Po tréninku plánoval, že se do dortu zakousne. Protože sladké může. Ale jak nezapomněl dodat: „Musí to být s mírou…“ Málokdo se dokáže o tělo chovat tak jako on.
I proto ve čtyřiceti na ledě pořád vládne.
Kapitáne, všechno nejlepší!