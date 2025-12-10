Prostějov konečně kamarádí se Sigmou a hledá trenéra. O kom se spekuluje?
Přelom kalendářního roku rovná se hledání hlavního kouče, to už je u fotbalistů Prostějova klasika. Potřetí za sebou shání klub, který přezimuje s 16 body na 12. místě druholigové tabulky, v tomto období šéfa lavičky. „Do týdne chceme mít jasno,“ říká iSportu sportovní ředitel Hanáků Jiří Balcárek, jenž díky nově nastavené spolupráci s nedalekou Sigmou Olomouc vyhlíží i posílení hráčského kádru. O kterých trenérech se na Moravě v souvislosti s 1. SK mluví nejvíc?
Jozef Weber, stejně jako jeho předchůdce Radim Kučera, vydržel v Prostějově necelý rok. Oba přišli v lednu, oba v listopadu skončili. Weber při svém nástupu v koutku duše doufal, že by postupem času mohl navázat na své postupové úspěchy v Bohemians a Karviné, nakonec však nedokončil ani celý podzim. Odvolán byl kolo před koncem po bezgólové domácí plichtě s Příbramí, derniéru v Chrudimi už měl na starosti sportovní ředitel Jiří Balcárek, muž s licencí.
„Nemám rád, když se vina z neúspěšných výsledků hází jen na trenéra. Ale prostě jsme k tomu dospěli, dostali jsme se do bodu, kdy se všechny strany shodly na tom, že bude nejlepší, když se naše cesty rozejdou,“ popisuje Balcárek zpětně na oficiálních stránkách klubu.
Teď jde o to, aby vybral ideálního nástupce.