Český psík a ruský medvěd? Šéf biatlonistů o dopingu i výhrůžkách

Dál pokračuje v boji, jak očistit světový biatlon od dopingové aféry, jež nad ním dál hrozivě visí. V novém dopise směrem k IBU vyzval k dalším krokům, kde žádá o potrestání hříšníků i odebrání akcí na ruském území. „Jsou chvíle v životě, kdy člověk má říci názor a ne se schovávat,“ burcuje Jiří Hamza. Někteří stojí při něm. Někteří však ne.

Jaký je tedy současný stav? Od prosincové exekutivy, kdy se Rusové vzdali pořádání SP v Ťumeni a MS juniorů v Ostrově se jakoby situace zase zastavila.

„Vnímám to tak, že reakce ze strany IBU určitě nebyla adekvátní. Rozumím právnímu hledisku, co existuje, ale pořád mi přijde, že jsme v podstatě neudělali žádný velký krok, ani nevyslali směrem ven jako federace žádný velký signál, že se s tím chceme poprat – kromě toho, že jsme založili komisi, která dává nějaké závěry. Ale myslím, že federace má sama i jiné možnosti se s tím poprat.“

Jako třeba?

„Minimálně jména, co létají vzduchem, by měla mít na nějakou dobu zastavenou činnost, než se ta obvinění nevyvrátí. A co mi nejvíc chybí, že by Rusové pokorně řekli: Něco není v pořádku, chceme to řešit. My se jako federace tváříme tak, že nám Rusové vrátili dva závody, ale ze strany IBU nebyl v postatě udělaný žádný krok a pořád se oháníme právními hledisky.“

Co se podezření týče, padají především jména Olgy Viluchinové a Jany Romanovové, dvou členek stříbrné štafety ze Soči. Podle serveru Tass jim IBU dočasně zastavila činnost.

„Ano, my můžeme minimálně očekávat medaili z olympiády, k tomu by to mohlo dospět. Ale chybí mi vyjádření nějaké pokory od nich, ta jejich propagandistická mašinerie jede dál. To je rys velkých států, nedej bože že si malé země dovolí něco říct.“

Cítíte určité nepřátelství z některých stran?

„Z jedné strany cítím obrovskou podporu a z druhé logicky od toho, komu šlápneme na kuří oko, můžeme cítit odpor. Dostal jsem i mail: Český psík kousnul velkého medvěda. Je to otázka nějaké osobní odvahy a pak je tu politika. My si v ní rozhodně nepomůžeme, ale i do toho dopisu jsem napsal, že kdyby se Rusům sebralo MS 2021, tak my na něj kandidovat nebudeme. Napsal jsem, že to není důvodem našeho snažení. My bychom na něj s největší pravděpodobností nekandidovali.“

Martin Fourcade řešil i různé výhrůžky, vy také?

„Mám pár nehezkých mailů nebo nepříjemných telefonátů. To se dalo očekávat. Ale já to dělal s plným vědomím toho, co se bude odehrávat a že vedení IBU určitě z takové akce nebude nadšené. Na druhou stranu si myslím, že Hamzu přehlídnout můžou, ale 170 sportovců už ne. A pokud to splní, co jsme chtěli, jsem rád, že jsme do toho všichni šli. Obdivuju i Bouška, s jakou vervou do toho šel. Určitě nebylo podnětem, že chceme MS 2021. No a co, tak ho budeme mít třeba v roce 2025. Pokud budeme mít světový pohár, stačí nám to. Spíš to je ale o tom, že tady spousta lidí chodí a vyjadřují mi podporu, ale všichni se bojí promluvit nahlas.“

