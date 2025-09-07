Byl hvězdou Montrealu, napsal přelomovou knihu o hokeji. Dryden (†78) stvořil dynastii
V NHL zvládl necelých osm sezon, ale za tu dobu získal šestkrát Stanley Cup a pětkrát Vezina Trophy. Ken Dryden pomohl v 70. letech Montrealu Canadiens stát se nejmocnější dynastii všech dob. Hájil kanadskou branku při památné Summit Series proti SSSR. Byl výraznou osobností v brankovišti i mimo led. Vystudoval historii a práva, čtyři dekády působil v politice. Legendární gólman zemřel na rakovinu minulou sobotu, necelý měsíc po svých 78. narozeninách.
Byl jako stěna, na níž ztroskotávali i nejobávanější střelci, jaké hokej poznal. Neporazitelný muž s číslem 29. Ken Dryden mezi tyčemi vypadal nezničitelně. Sport přitom bral zprvu jako koníček. Původně si rodáka z Hamiltonu vyhlédli Boston Bruins. Když se však dozvěděli, že po střední škole chce jít na vysokou, vyměnili ho. Ale ještě než nastoupil ke Canadiens, odmítl dvě nabídky, studoval a chytal za kanadský národní tým, který tehdy tvořil amatérský výběr země. Reprezentanti přes sezonu společně trénovali a létali i do Evropy.
V roce 1969 se Dryden jako brankářská dvojka podíval na mistrovství světa. Do hry se dostal jen dvakrát. Jedničku dělal Wayne Stephenson, jenž později chytal za Philadelphii. Program po roce skončil, protože IIHF Kanadě nepovolila start omezeného počtu profesionálů, a ta se pak stáhla ze všech mezinárodních soutěží. Dryden se nechal na víkend najmout farmářským celkem Canadiens a v týdnu docházel na přednášky a semináře na McGillovu univerzitu v Montrealu.
A potom přišel legendární povolávák a úžasná jízda play off 1971. Během ní Habs vyřadili šampiony z předchozího roku Bostonu Bruins s Bobbym Orrem a Philem Espositem, porazili Minnesotu North Stars a ve finále Chicago Black Hawks.
Byl to tehdy nečekaný triumf, Canadiens nepatřili k favoritům. Dryden se stal největším hrdinou. Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off získal dřív, než po následující sezoně převzal Calder Trophy coby nejlepší nováček NHL. Stal se na dlouho posledním hráčem Canadiens, který ocenění obdržel. Až letos na jaře na něj navázal Lane Hutson.
Ken Dryden
Narozen
8. srpna 1947, Hamilton, Ontario, Kanada
Zemřel
4. září 2025, Montreal, Kanada
NHL
7 sezon, 397 zápasů (254–74–57)
Play off
8 sezon, 112 zápasů (80–32)
Gólový průměr
2,24 (základní část) / 2,40 (play off)
Čistá konta
46 (základní část) / 10 (play off)
Trofeje
5× Vezina Trophy (1973, 1976–79)
1× Conn Smythe Trophy (1971)
1× Calder Trophy (1972)
5× První all-star tým NHL (1973, 1976–79)
1× Druhý all-star tým NHL (1972)
Hockey Hall of Fame (1983)
Úspěchy
5× Stanley Cup (1971, 1973, 1976–79)
Vítěz Summit Series (1972)
Dryden stál v kanadské brance, když Paul Henderson v Moskvě v září 1972 rozhodl osmý zápas Série století proti Rusům a zajistil javorovým listům celkové vítězství v historické bitvě hokejových velmocí. Chytal rovněž pozdější zápas v Praze, v němž Kanada remizovala s týmem Československa 3:3. Měl za sebou teprve dvě sezony v NHL. Pokud ale existovaly nějaké pochybnosti, kdo je nejlepším brankářem ligy, Dryden je rozptýlil.
V ročníku 1972/73, kdy vychytal nejvíc vítězných zápasů v lize, měl nejlepší brankový průměr, přes který tenkrát vedlo schodiště k Vezina Trophy. V play off Dryden pomohl Canadiens podruhé k triumfu ve Stanley Cupu. Dva dny před zahájením kempu na další sezonu však oznámil, že s hokejem končí.
V jiné době by brankář jako on vydělával miliony dolarů a zajistil se pro zbytek života. Na počátku 70. let dostal Dryden s bonusy kolem 90 tisíc dolarů ročně, což bylo i na tehdejší poměry míň, než by si zasloužil. „Je pro mě dost těžké smířit se s tím, že nedostávám přiměřeně zaplaceno. Můžu jmenovat šest jiných brankářů, kteří vydělávají víc, než já,“ vysvětloval.
Spor o peníze a hrozba odchodu do WHA
Nejlíp placený hráč týmu Henri Richard bral 150 tisíc dolarů, Yvan Cournoyer a Frank Mahovlich 125. Po nástupu konkurenční WHA hráčské gáže rostly, druhá profesionální soutěž přetahovala hráče a přeplácela je. Generální manažer Canadiens Sam Pollock však odmítl Drydenovi přepracovat smlouvu, která měla