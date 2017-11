Koukalová: Ať Rusové nesmějí na olympiádu a doping je trestný

Ke dvěma stříbrům ze Soči přibyl do její olympijské sbírky dodatečný bronz. Gabriela Koukalová je jednou ze členek české štafety, která získá medaili z her v Soči poté, co domácí Rusky byly diskvalifikovány kvůli dopingu Jany Romanovové a Olgy Viluchinové. „Nevím jak vy, ale já jsem jednoznačně pro to, aby se z dopingu udělal plošně trestný čin a Rusům se neumožnil start na olympiádě přesně po vzoru letní olympiády!“ reagovala největší česká biatlonová hvězda na Facebooku.