Samková chystá tréninky pro děti. Tahle práce mě baví, říká šampionka

Třiadvacetiletá Samková už dětem předává zkušenosti delší dobu, ale po jejím triumfu na hrách v Soči se začala psát nová kapitola kempů. V poolympijské zimě, kdy si potřebovala odpočinout po psychické stránce, kempy objížděla a malí adepti snowboardingu jí pomohli načerpat novou energii do dalších sezon.

"Děti jsou vtipně divný, ale je to hrozně hezký. Hlavně se se mnou tenkrát bavily úplně normálně, což v té době moc lidí nedokázalo. Pro hodně lidí jsem neměla knírek, nebo zas měla, a vyhrála jsem olympiádu," vzpomínala Samková. "Úplně mi to připomnělo moje dětská léta. To mě rozveselilo. Jsou vděčný, bezstarostný, to je taky hezký a mohla jsem díky tomu začít normálně fungovat," řekla dnes novinářům.

Projekt otevřených ČEPS kempů s českým SBX Teamem už nese ovoce. Vzešlo z nich šest reprezentantů, včetně Venduly Hopjákové, která jezdí se Samkovou ve Světovém poháru.

Díky kempům by nemusel snowboardcross dopadnout jako třeba akrobatické lyžování, které po olympijském vítězi z roku 2002 Aleši Valentovi žádný další talent neobjevilo, i když Valenta postavil můstky. "Zázemí je důležité, ale k tomu jsou třeba trenéři, kteří tomu dají energii," míní Samková a za příklad dala své kouče Jelínka a Flejšara. "Pokud to budou chtít pořád dělat, tak to bude žít dál."

Na kempy letos přijede až 150 účastníků. "V Česku jsou jen tři kluby a žádná infrastruktura. Snažíme se pro děti udělat takové podmínky, abychom v budoucnu měli koho trénovat. A věříme, že dětí vychováme spoustu," řekl Jelínek.

Za léta tréninku se Samková naučila předávat zkušenosti. "Sama vím, co mi pomohlo, co jsem líp pochopila, ale ke každému je třeba přistupovat jinak. Je tam hrozně moc variací, jak to zkoušet," řekla. V dětech se tak trošku vidí. "Jsou tam i oprsklí, kteří se nestydí a vidím sebe, jak jsem byla oprsklá. Občas si říkám, že jsem musela starší nebo rodiče hrozně štvát," smála se.

První z kempů se koná 14. a 15. ledna v Dolní Moravě, kde Samková také pojede závod FIS. Pak se hned vydá na Světový pohár do Severní Ameriky. "Bude to pro mě super trénink. Pamatuju si, že před pár lety jsem se na Dolní Moravě na kempu rozjezdila, byť tam byla malinká trať, a pak jsem poprvé skončila druhá na svěťáku. Jde jen o to získat zdravé sebevědomí."

V novém roce si hlavně přeje být šťastná. "Šťastná budu, když budu úspěšná, ale nemám to tak, že když vyhraju všechno, tak budu nejšťastnější na světě. Budu šťastná, když budu spokojená sama se sebou, a když budu spokojená sama se sebou, tak je velká možnost, že vyhraju nějaké závody," uvedla Samková.